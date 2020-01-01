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На Киевщине изъяли сотни вазонов конопли

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Житель города в подвале собственного дома оборудовал помещение, где под ультрафиолетовым освещением выращивал растения конопли для собственного потребления.
Изъятая в Кагарлыке конопля
Изъятая в Кагарлыке конопля
facebook.com/pol.kyivregion

Полиция в Кагарлыке Киевской области изъяла 643 вазонов с коноплей. Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киевской области.

Полицейские по решению суда провели обыск по месту жительства 36-летнего жителя Кагарлыка. Там правоохранители обнаружили и изъяли 643 растения конопли, ультрафиолетовые лампы и другое оборудование.

Также во время обыска полицейские изъяли готовые к употреблению сухие растения и устройство для курения.

 

 

 
Также Корреспондент писал, что в Кривом Роге нашли комнату, забитую коноплей.
 

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Теги: Киевская область, фото, полиция, конопля, фоторепортаж, канабис
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Источник: korrespondent.net

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