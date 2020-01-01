На Киевщине изъяли сотни вазонов конопли

Житель города в подвале собственного дома оборудовал помещение, где под ультрафиолетовым освещением выращивал растения конопли для собственного потребления.

Полиция в Кагарлыке Киевской области изъяла 643 вазонов с коноплей. Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киевской области.

Полицейские по решению суда провели обыск по месту жительства 36-летнего жителя Кагарлыка. Там правоохранители обнаружили и изъяли 643 растения конопли, ультрафиолетовые лампы и другое оборудование.

Также во время обыска полицейские изъяли готовые к употреблению сухие растения и устройство для курения.

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