В Харькове на подростка упали футбольные ворота: он погиб
В Харькове подросток погиб, когда на него упали ворота во время игры в футбол. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области в четверг, 14 мая.
"В результате небрежного отношения к организации использования спортивной площадки во время игры в футбол погиб подросток: на него упала металлическая конструкция футбольных ворот", - сказано в сообщении.
Досудебное расследования установило, что директор одного из коммунальных предприятий города, пренебрегая своими служебными обязанностями, не принял мер, направленных на соблюдение правил безопасной эксплуатации спортивного сооружения, расположенного на вверенном земельном участке.
О подозрении сообщили депутату Харьковского горсовета VII созыва, работающего главой коммунального предприятия, по статье о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.
Напомним, что ранее в Харькове на людей упало дерево. Одного из пострадавших прохожие вытаскивали из-под упавшего дерева. Прибывшая на место "скорая" увезла мужчину в больницу.
Также сообщалось, что под Харьковом ребенок погиб под песчаным обвалом. Дети играли в песчаном карьере, когда случился обвал. Погибла 8-летняя девочка, еще двух детей удалось спасти.
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