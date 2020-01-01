В Харькове на подростка упали футбольные ворота: он погиб

Футбольные ворота упали, так как были закреплены с нарушением правил безопасной эксплуатации.

Подросток погиб во время игры в футбол skfo.ru (архивное фото)

В Харькове подросток погиб, когда на него упали ворота во время игры в футбол. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области в четверг, 14 мая.

"В результате небрежного отношения к организации использования спортивной площадки во время игры в футбол погиб подросток: на него упала металлическая конструкция футбольных ворот", - сказано в сообщении.

Досудебное расследования установило, что директор одного из коммунальных предприятий города, пренебрегая своими служебными обязанностями, не принял мер, направленных на соблюдение правил безопасной эксплуатации спортивного сооружения, расположенного на вверенном земельном участке.

О подозрении сообщили депутату Харьковского горсовета VII созыва, работающего главой коммунального предприятия, по статье о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Напомним, что ранее в Харькове на людей упало дерево. Одного из пострадавших прохожие вытаскивали из-под упавшего дерева. Прибывшая на место "скорая" увезла мужчину в больницу.

Также сообщалось, что под Харьковом ребенок погиб под песчаным обвалом. Дети играли в песчаном карьере, когда случился обвал. Погибла 8-летняя девочка, еще двух детей удалось спасти.

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