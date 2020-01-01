На Ровенщине копа подозревают в "крышевании" добычи янтаря

С ноября 2019 года полицейский систематически требовал взятку у добытчика янтаря за непривлечение его к ответственности.

Коп установил расценку - 200 долларов за день с каждой мотопомпы radiotrek.rv.ua

В Ровенской области полицейскому сообщили о подозрении за получение взятки от лица, которое занималось незаконной добычей янтаря, сообщили в пресс-центре Госбюро расследований.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, сообщили о подозрении патрульному Сарненского отдела полиции ГУ Нацполиции в Ровенской области. Правоохранитель подозревается в получении неправомерной выгоды, совмещенном с вымогательством (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.

Следствием установлено, что правоохранитель с ноября прошлого года систематически требовал у физического лица, занимающегося незаконной добычей янтаря, деньги за непривлечение его к ответственности.

Полицейский установил расценки в сумме 200 долларов за день работы каждой мотопомпы.

Следователи ГБР получили доказательства получения копом неправомерной выгоды в сумме более 12 тысяч гривен.

В ходе обысков по месту работы и жительства подозреваемого, а также по месту возможного незаконного хранения полезных ископаемых, обнаружено и изъято более 150 килограмм янтаря-сырца, ориентировочной стоимостью около 2,2 миллиона гривен, 6 820 долларов и орудия для обработки камня.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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