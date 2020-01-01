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Консульство Украины в Милане возобновляет работу

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Посетители должны находиться в помещениях консульства в масках и, по возможности, в перчатках.
В Италии за последние недели существенно улучшилась ситуация с коронавирусом
В Италии за последние недели существенно улучшилась ситуация с коронавирусом

Генеральное консульство Украины в Милане возобновляет прием граждан с 25 мая. Об этом сообщает на странице консульства в Facebook в четверг, 14 мая.

Украинские дипломаты отметили, что согласно требованиям итальянский властей, посетители должны находиться в помещениях консульства в масках и, по возможности, в перчатках. Также граждане должны соблюдать безопасную дистанцию не менее одного метра как в помещении консульства, так и снаружи. В помещении консульства может максимально находиться не более одного человека / одной семьи на каждом из пяти мест приема.

"В случае несоблюдения указанных требований консульство оставляет за собой право отказать в предоставлении консульских услуг, в нахождении заявителя в помещении консульства и может прекратить прием до восстановления необходимого противовирусного режима", – говорится в сообщении.

До снятия ограничительных мер, связанных с пандемией, прием граждан будет осуществляться исключительно по предварительной записи на сайте consmilano.com.ua, а запись на оформление "белого паспорта" и выдачу готового загранпаспорта по электронному адресу: gc_itm@mfa.gov.ua.

Напомним, с 25 февраля украинское генконсульство в Милане прекратило прием граждан и выдачу документов из-за пандемии коронавируса.

Напомним, власти Италии приняли решение досрочно начать вторую фазу смягчения карантинных ограничений. С 18 мая в стране откроются бары, рестораны, парикмахерские, салоны красоты и другие заведения.

При этом в Италии заметно выросла суточная смертность от COVID-19.

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Теги: Украина, Италия, Милан, карантин, консульство, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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