Состоялись очередные переговоры по Донбассу
Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) 14 мая провела очередное заседание в режиме видеоконференции. Об этом вечером в четверг сообщила пресс-служба Офиса президента.
Отмечается, что Украину на заседании представляла обновленная делегация, сформированная указом президента Владимира Зеленского.
В рамках работы гуманитарной группы была продолжена работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц и списков пропавших без вести в формате "всех на всех".Также в очередной раз была подчеркнута необходимость открытия новых КПВВ на линии разграничения и указано, что пункт в Золотом обустроен и готов к работе в любое время.
В экономической группе продолжили обсуждение вопроса о восстановлении в отдельных районах Донецкой и Луганской областей налогообложения и системы расчетов в рамках украинского правового поля.
Во время работы политической группы украинская сторона подчеркнула, что выборы на временно неподконтрольных территориях Донбасса могут состояться согласно Конституции и законодательства Украины исключительно после получения контроля над границей.
Киев в очередной раз исключил возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.
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