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Состоялись очередные переговоры по Донбассу

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По итогам встречи ТКГ в режиме видеоконференции российская сторона обвинила Украину в срыве договоренностей о прекращении огня.
КПВВ Золотое на Донбассе
КПВВ Золотое на Донбассе
dpsu.gov.ua

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) 14 мая провела очередное заседание в режиме видеоконференции. Об этом вечером в четверг сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что Украину на заседании представляла обновленная делегация, сформированная указом президента Владимира Зеленского.

Как указали в ОП, Украина в формате ТГК подчеркнула важность выполнения договоренностей лидеров нормандской четверки, достигнутых во время саммита в Париже. Особенно в сфере безопасности, в частности, относительно соблюдения установившегося режима тишины.
 
В рамках работы группы по безопасности Украина поддержала СММ ОБСЕ и в очередной раз настояла на беспрепятственном доступе наблюдателей по всей территории Украины.

В рамках работы гуманитарной группы была продолжена работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц и списков пропавших без вести в формате "всех на всех".

Также в очередной раз была подчеркнута необходимость открытия новых КПВВ на линии разграничения и указано, что пункт в Золотом обустроен и готов к работе в любое время.

В экономической группе продолжили обсуждение вопроса о восстановлении в отдельных районах Донецкой и Луганской областей налогообложения и системы расчетов в рамках украинского правового поля. 

Во время работы политической группы украинская сторона подчеркнула, что выборы на временно неподконтрольных территориях Донбасса могут состояться согласно Конституции и законодательства Украины исключительно после получения контроля над границей.

Киев в очередной раз исключил возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.

По результатам переговоров представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов обвинил украинскую сторону в том, что не было принято заявление о дополнительных мерах по прекращению огня.
 
По его словам, делегация Украины саботирует решение политических вопросов урегулирования кризиса на Донбассе.
 
"По вине Киева, который отказывался от прямого диалога с "ДНР" и "ЛНР", видеоконференция Контактной группы была на грани срыва. По вине Киева в очередной раз не принято заявление о дополнительных мерах по прекращению огня", - заявил Грызлов.
 
Ранее сообщалось, что в Германии состоялись переговоры с РФ по урегулированию на Донбассе без участия украинских представителей.
 
Как заверили в МИД Украины, Киев был осведомлен о встрече и поблагодарили Берлин за усилия по привлечению России к диалогу и поиску конструктива.

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Теги: Украина, переговоры, донбасс, ситуация на востоке Украины, Контактная группа по Донбассу
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ЗаелоПластинку    15.05.2020, 00:32
Оценка:  0
ЗаелоПластинку
Прикольно. Ихтамнеты, которые сбили боинг MH-17 еще о каком то срыве договоренностей о прекращении огня говорят. Наверное им не нравится, что на их стрельбу им еще и ответ прилетает. "Ух, хунта, проклятая. Мы по ним стреляем, а они, фашисты - в ответ!". Кстати, слово хунта из их методичек пропало?
ЗаелоПластинку    15.05.2020, 00:34
Оценка:  0
ЗаелоПластинку
Я в последнее время от Антибеса и остальных "сотрудников" троллятни его не замечаю.
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