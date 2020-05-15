Состоялись очередные переговоры по Донбассу

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) 14 мая провела очередное заседание в режиме видеоконференции. Об этом вечером в четверг сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что Украину на заседании представляла обновленная делегация, сформированная указом президента Владимира Зеленского.

Как указали в ОП, Украина в формате ТГК подчеркнула важность выполнения договоренностей лидеров нормандской четверки, достигнутых во время саммита в Париже. Особенно в сфере безопасности, в частности, относительно соблюдения установившегося режима тишины.

В рамках работы группы по безопасности Украина поддержала СММ ОБСЕ и в очередной раз настояла на беспрепятственном доступе наблюдателей по всей территории Украины.

В рамках работы гуманитарной группы была продолжена работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц и списков пропавших без вести в формате "всех на всех".

Также в очередной раз была подчеркнута необходимость открытия новых КПВВ на линии разграничения и указано, что пункт в Золотом обустроен и готов к работе в любое время.

В экономической группе продолжили обсуждение вопроса о восстановлении в отдельных районах Донецкой и Луганской областей налогообложения и системы расчетов в рамках украинского правового поля.

Во время работы политической группы украинская сторона подчеркнула, что выборы на временно неподконтрольных территориях Донбасса могут состояться согласно Конституции и законодательства Украины исключительно после получения контроля над границей.

Киев в очередной раз исключил возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.