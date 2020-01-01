Вынесла иконы и закрыла зеркала: детали убийства 13-летней девочки в Харькове

Появились шокирующие детали убийства подростка родной матерью.

Татьяна Пьянова, которую подозревают в жестоком убийстве родной 13-летней дочери, перед преступлением вынесла из дома все иконы и закрыла зеркала.

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Об этом изданию "Сегодня" рассказали соседи.

Люди опасаются, что подозреваемую отпустят под домашний арест. Известно, что на данный момент Пьянова находится в СИЗО. Между тем, 28 мая апелляционный суд Харькова рассмотрит апелляционную жалобу адвоката об изменении меры пресечения для подозреваемой. Сторона защиты просит домашний арест, мотивируя это тем, что у правоохранителей нет доказательств того, что Пьянова может скрываться от следствия.

Мне как депутату звонят люди и интересуются, не отпустит ли ее суд под домашний арест. Люди хотят для нее пожизненного, люди боятся ее, - рассказала депутат местного совета Татьяна Пантелеева.

Со слов соседей известно, что перед жестоким убийством 13-летней дочери, Пьянова отдала своему брату все иконы из дома, а также закрыла черной материей все зеркала в доме.

После того, как она сняла иконы у себя в доме, попросила ничего у нее не спрашивать. Ответила, что, мол, это ее секрет. И после этого накрыла черной материей зеркало, - рассказала соседка Светлана.

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Интересно, что брат подозреваемой Алексей, который жил с семьей в одном доме и первым обнаружил обезглавленное тело племянницы, не верит в виновность своей сестры.

Я не верю, что Таня убила дочку. Я видел, как сестра любит и обожает дочку, - сказал мужчина.

Напомним, в Харькове задержали голую женщину с отрезанной детской головой. Предположительно, женщина отрезала голову своей 11-летней дочери. Тело ребенка нашли в доме.

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