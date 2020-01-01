В Карпатах рабочий погиб от удара током на мобильной вышке

До приезда спасателей пострадавший мужчина находился на вышке на страховочном устройстве без сознания. В больнице не смогли его спасти.

В Закарпатской области на горе Плай во время проведения ремонтных работ на вышке связи погиб рабочий. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС в пятницу, 15 мая.

"Во время проведения ремонтных работ на вышке связи на горе Плай, что в Воловецком районе, электрическим током ударило работника – мужчину 1971 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что до приезда спасателей пострадавший находился на вышке на страховочном устройстве без сознания. Его спустили с помощью альпинистского снаряжения с 10-метровой высоты. Далее спецтехникой его перевезли в пгт Воловец и передали медикам.

"Жизнь пострадавшему спасти не удалось в 14:35 врачи констатировали смерть мужчины. Обстоятельства трагического случая выясняют правоохранительные органы", – добавили в ГСЧС.

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