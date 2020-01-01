В НБУ заметили подорожание продуктов питания

За неделю цены на продовольствие выросли на 0,2%, говорят в Нацбанке и отмечают, что неделей ранее цены сохраняли стабильность.

За прошедшую неделю продукты питания подорожали на 0,2%, тогда как на прошлой неделе цены оставались стабильны. Об этом сообщает Нацбанк в еженедельном отчете в пятницу, 15 мая.

При этом в целом за месяц продукты питания подорожали на 0,6%.

"Основным фактором роста цен на продукты питания оставалось подорожание яиц, что может быть связано с уменьшением их предложения на фоне низкой рентабельности", - сказано в отчете.

Цены на яйца выросли на этой неделе на 0,7% и на 16,6% - с прошлого месяца. Кроме того, выросли в цене на макароны (0,2%), мясо (0,3%), фрукты (2,2%) и овощи (0,2%). Алкоголь, табачные изделия, товары для поддержания чистоты и товары личной гигиены выросли в цене на 0,4%, 0,3%, 1,1% и 0,8%, соответственно.

В свою очередь снизились цены на овощи борщового набора, прежде всего на капусту, картофель, свеклу и лук. Лимоны за неделю подешевели на 10%, рыба - на 0,7%, молоко и сахар - на 0,2%.

Наконец, цены на лекарства и топливо оставались стабильными после падения в предыдущем месяце, а из-за ослабления карантина остановился рост цен на доставку еды.

Напомним, что ранее аграрии дали первую оценку ущерба от волны заморозков в Украине. Для того, чтоб сохранить часть урожая и восстановить культуры от температурного стресса, украинские садоводы проводят обработку насаждений.

Также сообщалось, что Украина поднялась в рейтингах мирового агросектора. Существенный рост зарубежных продаж в 2019 году зафиксирован по большинству товарных позиций.

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