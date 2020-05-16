В Хмельницком мужчина ранил копа, пытавшегося остановить домашнее насилие

Пьяный мужчина открыл огонь из травматического пистолета по полицейским, которых вызвала его дочь.

Полиция задержала в Хмельницком мужчину, который терроризировал жену и детей и устроил стрельбу по прибывшим на вызов полицейским. Об этом в субботу, 16 мая, сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

"В Хмельницком работники полиции задержали местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения из травматического оружия стрелял в участкового офицера полиции из группы противодействия домашнему насилию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 15 мая в 21:20 в полицию поступило сообщение от 16-летней местной жительницы. Девушка рассказала, что ее отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершает домашнее насилие, бросается тяжелыми предметами в мать и сестру и угрожает всех убить.

"Увидев правоохранителей на пороге своей квартиры, злоумышленник схватил револьвер для отстрела патронов, снаряженных резиновой пулей, и начал стрелять в их направлении. В результате участковый офицер получил касательное ранение левой части лица", - говорится в сообщении.

По информации полиции, воспользовавшись спецсредствами и приемами рукопашного боя полицейские "обезвредили и задержали нападающего".

Указывается, что в настоящее время по данному факту открыто уголовное производство по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 348 Уголовного кодекса Украины). Мужчину задержали.

"В его доме в ходе осмотра обнаружили и изъяли 2 револьвера для отстрела резиновых пуль и 3 самодельные устройства для стрельбы. На данный момент решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Раненого работника полиции доставили в областную больницу для оказания медицинской помощи. Угрозы для его жизни нет. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что киевлянин устроил стрельбу возле магазина в Черкасской области. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них вытащил пистолет и сделал несколько выстрелов, ранив другого в ногу.

А в Днепре подросток из окна квартиры стрелял по людям из травматического оружия. Все это парень транслировал в прямом эфире в одной из соцсетей.

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