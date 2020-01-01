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Украинцы теряют интерес к новым авто на дизеле и газу

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Наибольшие потери отмечены в сегменте легковых авто с газобаллонным оборудованием, спрос на такие новые машины обвалился на 75%.
Дизель в Украине теряет популярность
Дизель в Украине теряет популярность
Корреспондент
 
Украинцы резко начали терять интерес к новым легковым автомобилям с дизельными двигателями, сообщает Укравтопром.
 
Так, с начала года свою первую регистрацию прошли лишь 7,2 тысячи дизельных легковушек. Тогда как год назад их продажи вплотную приближались к показателю в 8,5 тысячи. Такое падение спроса привело к потере 4% в рыночной доле дизелей, которая теперь составляет 30%. 
 
Но наибольшие потери отмечены в сегменте легковых авто с газобаллонным оборудованием. Спрос на такие новые авто обвалился на 75%. С начала года было зарегистрировано всего 343 новых легковых автомобиля с ГБО. Как следствие, их доля на первичном рынке сократилось с 5 до 1,4%.
 
Что касается других сегментов, то по итогам первых четырех месяцев 2019 года регистрации легковых автомобилей, оборудованных бензиновыми двигателями, увеличились на 6%, до 15,3 тысячи. При этом доля таких автомобилей на рынке возросла с 57% до 64%.
 
Также, за период с января по апрель, увеличились продажи гибридных авто - до 979 штук, годом ранее спрос на них составил 850 экземпляров В результате доля гибридов на рынке увеличилась с 3 до 4%.
 
Практически не изменился сегмент автомобилей с нулевым выбросом вредных веществ - наименьший в структуре рынка новых авто. С января по апрель украинцы приобрели 154 новых легковых авто на электротяге, всего на 5 экземпляров меньше, чем годом ранее. 
 
Напомним, что в течение апреля в Украине было зафиксировано снижение розничных цен на бензин А-95 и дизельное топливо на 2 гривны за литр. 
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Теги: автомобили, бензин, дизель, автогаз
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Источник: korrespondent.net

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