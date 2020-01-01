Украина может обратиться в суд ООН по делу самолета МАУ
Украина ведет переговоры с Ираном относительно объективного беспристрастного расследования, гарантий неповторения инцидентов в будущем и о компенсациях семьям пострадавших и авиакомпании.
Если переговоры с Ираном по делу авиакатастрофы самолета МАУ возле Тегерана зайдут в тупик, Украина и другие пострадавшие страны обратятся в международные арбитражи, в частности в Международный суд ООН, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью Радио Свобода
"Если переговоры зайдут в тупик, то мы будем вынуждены обращаться в международные арбитражи, в частности Международный суд ООН. Речь идет не только об Украине, а о едином фронте государств Канады, Великобритании, Швеции, Афганистана и Украины", - заявил замминистра.
Речь идет о переговорах относительно объективного и беспристрастного расследования, гарантий неповторения инцидентов в будущем и о компенсациях семьям пострадавших, авиакомпании и государству Украина.
Замглавы МИД также выразил надежду, что иранская сторона выполнит свои международные обязательства по передаче "черных ящиков" самолета другой стране. Украина находится в активном взаимодействии с партнерами из Канады, Швеции, Великобритании, Афганистана для формирования единой позиции в переговорах с иранской стороной.
Напомним, что 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 авиакомпании МАУ, в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.
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