Украина может обратиться в суд ООН по делу самолета МАУ

Украина ведет переговоры с Ираном относительно объективного беспристрастного расследования, гарантий неповторения инцидентов в будущем и о компенсациях семьям пострадавших и авиакомпании.

Иран признал, что сбил украинский самолет, но дальше дело не продвигается Корреспондент

Если переговоры с Ираном по делу авиакатастрофы самолета МАУ возле Тегерана зайдут в тупик, Украина и другие пострадавшие страны обратятся в международные арбитражи, в частности в Международный суд ООН, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью Радио Свобода

"Если переговоры зайдут в тупик, то мы будем вынуждены обращаться в международные арбитражи, в частности Международный суд ООН. Речь идет не только об Украине, а о едином фронте государств Канады, Великобритании, Швеции, Афганистана и Украины", - заявил замминистра.

Речь идет о переговорах относительно объективного и беспристрастного расследования, гарантий неповторения инцидентов в будущем и о компенсациях семьям пострадавших, авиакомпании и государству Украина.

Замглавы МИД также выразил надежду, что иранская сторона выполнит свои международные обязательства по передаче "черных ящиков" самолета другой стране. Украина находится в активном взаимодействии с партнерами из Канады, Швеции, Великобритании, Афганистана для формирования единой позиции в переговорах с иранской стороной.

Напомним, что 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 авиакомпании МАУ, в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).