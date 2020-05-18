В Украине рассмотрят законопроект о двойном гражданстве - Стефанчук

Рассмотрение соответствующего законопроекта запланировано уже на эту неделю.

Верховная Рада Украины уже на этой неделе рассмотрит законопроект №2590 о двойном гражданстве. Об этом заявил представитель президента Руслан Стефанчук.

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По словам Стефанчука, в данном документе отображена “инициатива президента объединить 65 миллионов украинцев“ по всему миру. В разработке законопроекта приняли участие Всемирный конгресс украинцев и диаспоры.

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“Относительно того, каким образом будут определяться страны, по которым будет определяться гражданство, то это четко прописано в данном проекте. Это не открытый перечень, а он будет утверждаться отдельно или Верховной Радой, или Кабмином. То есть это не будет волюнтерский подход по признанию всех граждан, проживающих в других странах“, - отметил он.

Ранее в МИД рассказали о двойном гражданстве.

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