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В Украине рассмотрят законопроект о двойном гражданстве - Стефанчук

Комментариев: 1
Рассмотрение соответствующего законопроекта запланировано уже на эту неделю.
Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук
Скриншот

Верховная Рада Украины уже на этой неделе рассмотрит законопроект №2590 о двойном гражданстве. Об этом заявил представитель президента Руслан Стефанчук. 

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По словам Стефанчука, в данном документе отображена “инициатива президента объединить 65 миллионов украинцев“ по всему миру. В разработке законопроекта приняли участие Всемирный конгресс украинцев и диаспоры. 

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“Относительно того, каким образом будут определяться страны, по которым будет определяться гражданство, то это четко прописано в данном проекте. Это не открытый перечень, а он будет утверждаться отдельно или Верховной Радой, или Кабмином. То есть это не будет волюнтерский подход по признанию всех граждан, проживающих в других странах“, - отметил он.

Ранее в МИД рассказали о двойном гражданстве.

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Теги: двойное гражданство, Украина, Руслан Стефанчук
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Комментариев (1)
kerrohhop    18.05.2020, 14:39
Оценка:  -22
kerrohhop
В случае если российское гражданство исключат из перечня разрешённых для получения в качестве второго гражданства,это можно и нужно будет оспаривать через суд.В том числе и через ЕСПЧ.Ведь с Россией у нас прекрасные торгово-дипломатические отношения и войну России мы не объявляли.))))))))))))
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