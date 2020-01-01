В офисе президента заявили о создании кандидатского резерва для госслужбы

Так у Зеленского хотят решить вопрос "новых лиц" во власти. В резерв войдут главные кандидаты, участвовавшие в конкурсах на госдолжности.

В Украине создадут кадровый резерв для государственной службы. Об этом заявил первый замглавы офиса президента Сергей Трофимов в Telegram в понедельник, 18 мая.

"Создаем кандидатский резерв! Я уже неоднократно говорил, что вопрос "новых лиц" во власти стоит очень остро и находить их весьма сложно. Речь не просто о новых лицах, а о компетентных, мотивированных, эффективных. Нам необходимо кандидатский резерв, который поможет собрать людей, которые готовы вместе с нами перезагружать власть и работать на благо украинцев", - написал Трофимов.

По словам чиновника, в Украине постоянно проходят конкурсы на замещение должностей во власти. Побеждает один, но участвует в этих конкурсах порой не один десяток достойных людей. Многие из них набирают немного меньше баллов, чем победители, поэтому забыть о них сразу после конкурса - "просто кадровое расточительство", говорит Трофимов.

"Поэтому информацию о пяти кандидатах, набравших наибольшее количество баллов, заносим в базу кандидатского резерва. Для этих кандидатов создается Личный кабинет на Едином портале вакансий госслужбы, и через него они автоматически приглашаются к участию в других конкурсах. Бонусом для таких кандидатов является то, что они не подают заново весь пакет документов, необходимый для участия в конкурсе. Госорганы также могут обращаться к базе кандидатского резерва, чтобы найти себе подходящего кандидата. Срок пребывания в кандидатском резерве ограничивается одним годом", - отметил замглавы ОПУ.

Чиновник подчеркнул, что необходимый для создания резерва законопроект №3491 о внесении изменений в Закон Украины О государственной службе уже внесен в Раду. Его инициаторы - народные депутаты Андрей Клочко, Александр Корниенко, Виталий Безгин и Елена Шкрум.

Ранее в КИУ заявили, что Зеленский привел во власть десятки кварталовцев. В Комитете избирателей Украины напомнили, что Зеленский обещал назначать на государственные должности профессионалов, а не знакомых.

Также сообщалось, что Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ. Глава государства сменил начальников управлений СБУ в Киеве, Киевской, Житомирской и Одесской областях.

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