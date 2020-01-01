Сайт омбудсмена заблокирован из-за кибератак

Пока сайт восстанавливают, за актуальной информацией можно следить в Facebook и Telegram уполномоченной Рады по правам человека.

Постоянные кибератаки мешают восстановить работу сайта омбудсмена. Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook в понедельник, 18 мая.

"Работа сайта уполномоченного ВРУ по правам человека не может быть восстановлена из-за постоянных посторонних атак на ресурс. Поэтому всю актуальную информацию читайте на публичных страницах в Facebook и Telegram", - написала Денисова.

Пока сайт не восстановят, следить за информацией можно на страницах Facebook и Telegram офиса омбудсмена Украины, а также на страницах Facebook и Telegram Денисовой.

Напомним, что ранее Денисова сообщила о кибератаках на сайт омбудсмена. Кибератаки на сайт омбудсмена наблюдаются на протяжении полутора лет. Две из них осуществлены во вторник, 12 мая.

Также сообщалось, что в Европарламенте выявили масштабную утечку данных. В открытый доступ попала конфиденциальная информация и пароли, отметил вице-президент Европарламента по политике в области IT Марсель Колайя.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet