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Сайт омбудсмена заблокирован из-за кибератак

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Пока сайт восстанавливают, за актуальной информацией можно следить в Facebook и Telegram уполномоченной Рады по правам человека.
Из-за постоянных кибератак заблокирована работа сайта омбудсмена
Из-за постоянных кибератак заблокирована работа сайта омбудсмена
Лига.net

Постоянные кибератаки мешают восстановить работу сайта омбудсмена. Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook в понедельник, 18 мая.

"Работа сайта уполномоченного ВРУ по правам человека не может быть восстановлена из-за постоянных посторонних атак на ресурс. Поэтому всю актуальную информацию читайте на публичных страницах в Facebook и Telegram", - написала Денисова.

Пока сайт не восстановят, следить за информацией можно на страницах Facebook и Telegram офиса омбудсмена Украины, а также на страницах Facebook и Telegram Денисовой.

Напомним, что ранее Денисова сообщила о кибератаках на сайт омбудсмена. Кибератаки на сайт омбудсмена наблюдаются на протяжении полутора лет. Две из них осуществлены во вторник, 12 мая.

Также сообщалось, что в Европарламенте выявили масштабную утечку данных. В открытый доступ попала конфиденциальная информация и пароли, отметил вице-президент Европарламента по политике в области IT Марсель Колайя.

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Теги: сайт, омбудсмен, кибератака, Денисова
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Источник: korrespondent.net

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