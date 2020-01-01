Премьер сообщил, когда возобновят авиасообщение

Восстановление авиасообщения в Украине будет зависеть от того, когда другие страны возобновят авиарейсы, указал глава Кабмина.

Полеты, в том числе международные, могут возобновиться уже в июне facebook.com/airportboryspil

Международное авиасообщение в Украине, вероятно, возобновят в июне. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в понедельник, 18 мая, в эфире ток-шоу Свобода слова на телеканале ICTV.

"Авиасообщение возобновится, вероятно, в июне месяце. Но надо, чтобы возобновилось авиасообщение с теми странами, куда лететь. То есть открыть аэропорты в Украине и не иметь куда вылететь - это не возобновление авиасообщения. Надо понимать, какие страны также возобновят авиасообщение", - указал премьер.

Глава правительства отметил, что ввиду того, как анонсируют возобновление авиарейсов другие страны, в Украине это произойдет не раньше 15 июня.

Напомним, Шмыгаль рассказал о новых послаблениях карантина . Так, с 22 мая правительство разрешит работу общественного транспорта, а детсады и метрополитен откроются с 25 мая.