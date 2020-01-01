Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Премьер сообщил, когда возобновят авиасообщение

Комментариев: 0
Восстановление авиасообщения в Украине будет зависеть от того, когда другие страны возобновят авиарейсы, указал глава Кабмина.
Полеты, в том числе международные, могут возобновиться уже в июне
Полеты, в том числе международные, могут возобновиться уже в июне
facebook.com/airportboryspil
 
Международное авиасообщение в Украине, вероятно, возобновят в июне. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в понедельник, 18 мая, в эфире ток-шоу Свобода слова на телеканале ICTV.
 
"Авиасообщение возобновится, вероятно, в июне месяце. Но надо, чтобы возобновилось авиасообщение с теми странами, куда лететь. То есть открыть аэропорты в Украине и не иметь куда вылететь - это не возобновление авиасообщения. Надо понимать, какие страны также возобновят авиасообщение", - указал премьер.
 
Глава правительства отметил, что ввиду того, как анонсируют возобновление авиарейсов другие страны, в Украине это произойдет не раньше 15 июня.
 
При этом в МИД Украины ранее заявили, что международное пассажирское авиасообщение восстановится не раньше осени.
 
Напомним, Шмыгаль рассказал о новых послаблениях карантина. Так, с 22 мая правительство разрешит работу общественного транспорта, а детсады и метрополитен откроются с 25 мая.
 
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: авиация, премьер-министр, карантин, авиаперевозки, самолеты, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Денис Шмыгаль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь