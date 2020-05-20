Год в кресле президента: Трансляция конференции Зеленского онлайн

Пресс-конференция президента начнется сегодня в 10:30.

В среду, 20 мая, в Мариинском парке в 10:30 начнется пресс-конференция президента Владимира Заленского. Общение с журналистами приурочено первой годовщине инаугурации президента. Зеленский должен подвести итоги работы за 12 месяцев.

Читай также: У Зеленского анонсировали большую пресс-конференцию

Напомним, в прошлый раз пресс-конференция была проведена 10 октября. Она тогда стала рекордной по продолжительности, так как длилась 14 часов с небольшими перерывами.

Из-за карантина на пресс-конференцию было аккредитовано ограниченное количество представителей СМИ.

На входе в Мариинский парк всем журналистам проверили температуру и выдали средства индивидуальной защиты - маски и перчатки.

Металошукачі та поліція — так нині виглядає Маріїнський парк у Києві. Сьогодні о 10:30 там почнеться пресконференція Володимира Зеленського. Журналістів почали пускати за огорожу. Усім вимірюють температуру, роздають рукавички та маски pic.twitter.com/RndEPBQYrk — hromadske (@HromadskeUA) May 20, 2020

Пресс-марафон будет проведен под открытым небом, но пошел дождь и все намокло. Организаторы не предусмотрели тент. Как они будут выходить из положения в случае сильного дождя неизвестно.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.