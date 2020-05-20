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Год в кресле президента: Трансляция конференции Зеленского онлайн

Комментариев: 5
Пресс-конференция президента начнется сегодня в 10:30.
Год в кресле президента: Трансляция конференции Зеленского онлайн
Год в кресле президента: Трансляция конференции Зеленского онлайн
EPA/UPG

В среду, 20 мая, в Мариинском парке в 10:30 начнется пресс-конференция президента Владимира Заленского. Общение с журналистами приурочено первой годовщине инаугурации президента. Зеленский должен подвести итоги работы за 12 месяцев.

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Напомним, в прошлый раз пресс-конференция была проведена 10 октября. Она тогда стала рекордной по продолжительности, так как длилась 14 часов с небольшими перерывами.

Из-за карантина на пресс-конференцию было аккредитовано ограниченное количество представителей СМИ. 

На входе в Мариинский парк всем журналистам проверили температуру и выдали средства индивидуальной защиты - маски и перчатки.

Пресс-марафон будет проведен под открытым небом, но пошел дождь и все намокло. Организаторы не предусмотрели тент. Как они будут выходить из положения в случае сильного дождя неизвестно. 

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Теги: Владимир Зеленский, пресс-конференция, итоги
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Комментариев (5)
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alex-zol    20.05.2020, 10:41
Оценка:  -3
alex-zol
Рейтинг будет, ниже чем у Ющенко!!!!
Woodbrother    20.05.2020, 10:42
Оценка:  +1
Woodbrother
Опасно, когда рейтинг слишком большой. У Чаушеску, Хуссейна, Каддафи рейтниг был примерно 99,99999%. А у некоего путена перед смертью достиг вообще 147%.
ВосставшийИзБана    20.05.2020, 10:31
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Да-да. Именно так. Год просидел в президентском кресле, но президентом так и не смог стать. Все верно.
Woodbrother    20.05.2020, 10:41
Оценка:  0
Woodbrother
В президентском кресле сейчас сидит Ермак, а клоун ЗЕ у него на побегушках.
ВосставшийИзБана    20.05.2020, 10:48
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Ермак не дурак. Он в кресло не уселся. В кресло усадили дурачка, чтобы потом все повесить на него.
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