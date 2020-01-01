Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Рухнувший мост, бикини, ураган и очереди: фото дня

Комментариев: 0
Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 20 мая 2020 года.
Рита Ора снялась в пикантном бикини
Рита Ора снялась в пикантном бикини
Instagram/ritaora
Cмотрите фотогалерею Рухнувший мост, бикини, ураган и очереди: фото дня
 
Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 20 мая.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как сильный ураган обрушился на Индию и Бангладеш, а в Мексике прошел "коронавирусный" град.
 
В Киеве утром огромные очереди на транспорт, а "реабилитационные центры" похищают людей.
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ураган, мост, фото, бикини, фоторепортаж, фото дня
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Корреспондент.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь