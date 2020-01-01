Рухнувший мост, бикини, ураган и очереди: фото дня
Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 20 мая 2020 года.
Cмотрите фотогалерею Рухнувший мост, бикини, ураган и очереди: фото дня
Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 20 мая.
Вашему вниманию представляем кадры, как сильный ураган обрушился на Индию и Бангладеш, а в Мексике прошел "коронавирусный" град.
В Киеве утром огромные очереди на транспорт, а "реабилитационные центры" похищают людей.
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