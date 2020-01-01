Возле Марьинки снайпер ранил украинского военного
Противник в очередной раз нарушил мирные договоренности и совершил обстрел украинских позиций, отметили в штабе ООС.
Сепаратисты обстреляли позиции украинских военнослужащих вблизи Марьинки, ранение получил один военный. Об этом 20 мая сообщил в Facebook пресс-центр операции Объединенных сил.
Отмечается, что в результате вражеского снайперского огня был ранен военный ВСУ. Его доставили в медицинское учреждение.
"Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - уточнили в штабе.
В ответ на обстрел украинские военные открыли прицельный огонь по позициям противника, потери уточняются.
Напомним, за сутки 19 мая подразделения сепаратистов десять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
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