Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Возле Марьинки снайпер ранил украинского военного

Комментариев: 0
Противник в очередной раз нарушил мирные договоренности и совершил обстрел украинских позиций, отметили в штабе ООС.
На Донбассе получил ранение украинский военнослужащий
На Донбассе получил ранение украинский военнослужащий
facebook.com/MinistryofDefence.UA
 
Сепаратисты обстреляли позиции украинских военнослужащих вблизи Марьинки, ранение получил один военный. Об этом 20 мая сообщил в Facebook пресс-центр операции Объединенных сил.
 
Отмечается, что в результате вражеского снайперского огня был ранен военный ВСУ. Его доставили в медицинское учреждение.
 
"Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - уточнили в штабе.
 
В ответ на обстрел украинские военные открыли прицельный огонь по позициям противника, потери уточняются.
 
Напомним, за сутки 19 мая подразделения сепаратистов десять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: донбасс, военный, обстрел, ранение, сепаратисты, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь