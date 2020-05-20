Большинство банковских отделений вернулись в обычный режим работы
В Украине более 84% банковских отделений и 93% банкоматов начали работать в обычном режиме. Об этом со ссылкой на опрос 17 крупнейших банков заявил Нацбанк в четверг, 21 мая.
При этом индекс финансового стресса продолжает снижаться. Объемы срочных гривневых депозитов и валютных средств населения с конца апреля находятся практически на неизменном уровне. Гривневые средства населения в течение нескольких недель превышают уровень до начала оттока.
Отмечается, что с начала мая процентные ставки по новым срочным гривневым вкладам продолжали снижаться, наиболее заметно - по краткосрочным вкладам, отметили в НБУ. Ставки по валютным вкладам с начала месяца практически не изменились.
Напомним, что ранее Кабмин признал, что программа кредитов не работает. За три месяца по программе Доступные кредиты 5-7-9% выдали всего 451 кредит на общую сумму 276 млн грн. Программа расчитана на 4 млрд.
Также сообщалось, что большинство бизнесменов получили отказ в доступных кредитах. Чаще всего банкиров не устраивает бизнес-план, представленный потенциальным заемщиком для рассмотрения.
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