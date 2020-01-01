Зеленский запросил у глав ОГА планы ремонта дорог

Программы обновления дорог должны содержать четкий график и информацию о количестве необходимых средств.

Президент Владимир Зеленский запросил у глав ОГА программы обновления всех местных дорог в их регионах. Об этом он сказал в ходе селекторного совещания, передает в четверг, 21 мая, пресс-служба Офиса президента.

"Участники совещания доложили главе государства, что в среднем области использовали на обновление местных дорог 30% ассигнований с начала года. Однако в отдельных регионах этот показатель не превышает 5-10%. Представители этих областей объяснили, что чаще всего причиной низкого уровня выборки денег является неготовность проектно-сметной документации на объекты ремонта, запланированные в 2020 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Зеленский призвал ускорить реализацию проектов, на которые государство уже направило деньги.

При этом президент призвал каждую область предоставить программы обновления всех местных дорог в своих регионах.

Он указал, что программы должны содержать четкий график и информацию о количестве необходимых средств.

"Мы хотим ежегодно увеличивать количество отремонтированных дорог, чтобы как можно скорее полностью обновить дорожную сеть Украины", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что для ремонтов и строительства дорог местного значения ОГА получат возможность привлекать дополнительное финансирование под местные гарантии.

Напомним, накануне во время пресс-конференции Зеленский заявил, что хочет, чтобы его запомнили за дороги.

Ранее в Укравтодоре заявили, что в текущем году на ремонт и строительство дорог потратят около 10% бюджета Украины.

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