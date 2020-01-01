Конфликт с Болгарией исчерпан - МИД

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что решили с Болгарией спор относительно Болградского района.

Между Украиной и Болгарией больше нет разногласий по обеспечению прав болгарской общины на украинской территории. Об этом вечером в пятницу, 22 мая, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Как известно, до этого между странами возникла конфликтная ситуация из-за разделения Болградского района Одесской области.

В МИД сообщили, что 22 мая данный вопрос во время встречи обсудили заместитель главы МИД Украины Василий Бондарь и посол Болгарии Костадин Коджабашев.

"Дипломаты всегда находят общий язык. Между Украиной и Болгарией нет разногласий по обеспечению прав болгарской общины в Украине. Мы договорились решать все актуальные вопросы в конструктивном духе", - отметил Бондарь.

В частности, в МИД заверили болгарского посла, что административно-территориальная реформа не влияет на уровень обеспечения прав болгарской общины в Одесской области. При этом посол Болгарии отметил важность сохранения национальной, культурной и языковой идентичности болгарской общины в Украине.

Также Бондарь поблагодарил Коджабашева за готовность передать Украине гумпомощь в виде медицинских средств.

Как сообщалось, несколькими днями ранее правительство Болгарии приняло декларацию, в которой выступило против разделения Болградского района Одесской области, так как это якобы нарушает целостность болгарской общины.

В ответ в МИД Украины заявили, что вопросы административно-территориального устройства Украины относятся исключительно к компетенции украинской государственной власти.

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