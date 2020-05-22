Бизнес в Украине активизировался - Нацбанк

Со смягчением карантинных ограничений начала постепенно восстанавливаться экономическая активность.

Нацбанк отметил восстановление спроса на рабочую силу и активизацию украинского бизнеса с ослаблением карантинных мер. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в итогах недели в пятницу, 22 мая.

В мире возобновляются позитивные настроения. Страны смягчили карантин и расширили меры по поддержке экономики. Появились новости о предварительных положительных результатах клинических испытаний одной из вакцин от коронавируса. Все это способствует активизации бизнеса и восстановлению здорового аппетита инвесторов", - сказано в сообщении.

Кроме того, оживляется и украинский бизнес. Во второй декаде мая увеличились спрос и объемы производства электроэнергии, что говорит о постепенном восстановлении экономической активности после ослабления карантина, информирует регулятор.

"Оптимистично выглядит и рынок труда. Спрос на рабочую силу восстанавливается во всех сферах, не только в секторе услуг. Конечно, количество вакансий не достигло докризисного уровня, но увеличивается", - добавили в НБУ.

Наконец, в Нацбанке отметили незначительное подорожание продуктов питания за последнюю неделю - несколько выросли цены на крупы, говядину и фрукты. Тем не менее, снижались цены на овощи и лекарства, в том числе и из-за сохранения благоприятной ситуации на валютном рынке.

Ранее бизнес уличили в злоупотреблении смягчением карантина. Сразу после послабления карантинных ограничений с 11 мая Госпродпотребслужба начала проверять, как бизнес соблюдает правила работы.

Также Кабмин признал, что программа кредитов не работает. За три месяца по программе Доступные кредиты 5-7-9% выдали всего 451 кредит на общую сумму 276 млн грн. Программа расчитана на 4 млрд.

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