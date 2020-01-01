МОЗ согласился со смягчением карантина в Киеве

Глава Минздрава сообщил, что получил новые данные, которые подтверждают готовность столицы ко второму этапу карантина.

Максим Степанов не против смягчения карантина в Киеве Минздрав

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Киев может переходить на второй этап смягчения карантина, вопреки заявлению, которое он сделал ранее в субботу, 23 мая. Степанов на своей странице в Facebook сообщил, что получил свежие данные по Киеву, которые свидетельствуют от улучшении ситуации.

"Уровень заболеваемости в столице Украины сейчас составляет 11.7 на 100 000 населения при норме 12, поэтому Киев может переходить на второй этап смягчения карантина", - написал Степанов.

Он отметил, что решение об очередном послабление - дело городской комиссии ТЭБ и ЧС.

Также Степанов сообщил, что 22 мая его заместитель Виктор Ляшко встретился с руководством Киевского метрополитена. Работники ответственно отнеслись к организации безопасной перевозки во время эпидемии коронавируса. Они разработали дистанционные разметки, закупили термометры и защитные щитки для сотрудников, а также обеспечили станции информационными материалами и видеороликами о COVID-19.

Напомним, сегодня утром в КГГА выступили с заявлением о переходе ко второму этапу карантина. В то же время Степанов сообщал, что Киев к этому еще не готов.

Также в КГГА рассказали, что заработает сегодня и в ближайшие дни в столице в связи с ослаблением карантина.

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