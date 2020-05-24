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Пенсионерам старше 75 лет будут доплачивать 500 грн в месяц

Комментариев: 2
Дата индексации пенсий должна быть определена законодательно, чтобы избежать спекуляций, добавила глава Минсоцполитики.
Пенсионеры старше 75 лет ежемесячно смогут получать 500 гривен надбавки
Пенсионеры старше 75 лет ежемесячно смогут получать 500 гривен надбавки
Корреспондент.net

Более миллиона пенсионеров старше 75 лет смогут каждый месяц получать к пенсии около 500 гривен. Об этом заявила глава Минсоцполитики Марина Лазебная, передает Укринформ в воскресенье, 22 мая.

"Мы разработали новые социальные инициативы. Для более чем одного миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, мы хотим также установить ежемесячную надбавку к пенсиям... Около 500 грн", - сказала Лазебная.

При этом дата индексации пенсий должна быть определена законодательно, чтобы избежать спекуляций на эту тему, добавила министр.

Кроме того, по словам Лазебной, сегодня дефицит пенсионного фонда составляет 34 млрд грн, тогда как в начале года он составлял 23 млрд грн.

Напомним, что в Украине появится новая пенсионная система. Участвовать в ней можно будет на добровольной основе, но платить отчислений придется больше.

Также сообщалось, что на пенсии дополнительно выделили 30 миллиардов. Изменения в бюджет на 2020 год предусматривают увеличение финансирования Пенсионного фонда.

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Теги: пенсионер, пенсия, пенсии, выплаты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ЗовПрироды    24.05.2020, 10:05
Оценка:  0
ЗовПрироды
За счет чего доплачивать ? За счет печатания новых фантиков ? Тупые антиукраинские клоуны доведут страну до гиперинфляции. Это особенно печально на фоне того, что в прошлом году при Порошенко наша страна была лидером по темпам экономического роста в ЕС.
ЗовПрироды    24.05.2020, 10:06
Оценка:  +1
ЗовПрироды
Квартальные клоуны за год все угробили.
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