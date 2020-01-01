Коллега погибшего депутата назвал трагедию политическим заказом

Коллега погибшего нардепа Сергей Шахов не верит в предварительную версию правоохранителей о самоубийстве.

Коллега погибшего нардепа Валерия Давыденко, представитель депутатской группы Доверие Сергей Шахов сообщил, что похороны его коллеги состоятся 25 мая в клинической больнице Феофания, сообщает 5 канал.

При этом политик не верит в версию гибели Давыденко, предварительно озвученную МВД - самоубийство. Шахов убежден, что трагедия - это результат политического заказа.

"Что касается моей субъективной точки зрения, он не мог совершить самоубийство. Человек серьезный, харизматичный, дружелюбный. Мое впечатление от того, что это политический заказ. Потому что Давиденко был мощным политиком. Я считаю, что это политика", - заявил глава депутатского объединения.

Накануне Корреспондент публиковал декларацию Валерия Давиденко , которого нашли мертвым 23 мая в его офисе в центре Киева. Он был с простреленной головой.

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