Известный эксперт раскритиковал «Амизон» производства Фармака для тестирования на больных Covid-19

Ведущий научный сотрудник Института физики НАН Украины, доктор физико-математических наук по специальности «биофизика» Семен Есилевский резко высказался в отношении желания Министерства здравоохранения провести исследования препарата «Амизон Макс» на больных коронавирусом. МОЗ уже обозначил перечень больниц Украины, в которых будут проводиться исследования.

«Если нет ни малейших намеков на то, что препарат может быть эффективным против какого-либо вируса в принципе, то на кой… проводить его клинические исследования против COVID-19? Чтобы что? Ежу ведь понятно, что если за 20 лет по нему нет ни одной толковой научной работы, то это априори барахло», - пишет ученый.

Есилевский считает, что «Амизон» будет бесполезен при лечении коронавируса, так как за свою более чем двадцатилетнюю историю не смог себя проявить даже при лечении гриппа: «Его пытаются применять против гриппа уже десятилетиями, но никакого значимого эффекта от него нет».

Подозрения Есилевского, в том числе, основаны на предыдущих исследованиях препарата, на которые ссылается Фармак. Во-первых, они проводились самим производителем, а не сторонними исследователями.

Во-вторых, сам принцип исследований эксперт считает профанацией: «Это исследование in vitro на клеточной культуре. В пробирке противовирусную активность оказывает практически что угодно, но 99.99% из этого чего угодно на уровне целого организма потом не работает».

Учёный приходит к выводу, что «Амизон» - это «фуфломицин», а под предлогом борьбы с коронавирусом производитель хочет спасти свой коммерческий проект.

«Производителю жалко просто выкинуть бесполезный препарат - это ведь потеря немалых денег на его сбыте. Поэтому предпринимаются героические попытки как-то оправдать его существование», - пишет эксперт.

Напомним, ранее указывалось на то, что «Амизон» не одобрен Всемирной организацией здравоохранения и не сертифицирован на западном фармацевтическом рынке.