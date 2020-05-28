Раненый в Киеве авторитет из Черногории в критическом состоянии – СМИ

Пострадавший в результате покушения находится в реанимации с тремя пулевыми ранениями грудной клетки.

Раненый в ходе покушения в Киеве 37-летний Радое Цвицер, который предположительно является лидером черногорского наркокартеля Ковачи, находится в реанимации в критическом состоянии. Об этом в четверг, 28 мая, сообщило черногорское издание Vijesti со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. Читай также: Опубликовано видео момента расстрела гражданина Черногории в Киеве

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По данным замминистра, три пули попали в грудь Цвицеру. Сейчас он находится в больнице под охраной полиции. Издание также сообщило со ссылкой на неофициальные источники, что один из киллеров, 30-летний Стефан Джукич, въехал в Украину по поддельному паспорту гражданина Северной Македонии.

Также изданию стало известно, что он и житель Подгорицы 30-летий Эмиль Тузович предположительно принадлежат к уголовному клану Бар во главе с Аланом Козаром. Согласно данным полиции, они тесно связаны с преступным кланом Скаляр, с которым враждовал Цвицер.

Предполагаемый лидер наркокартеля находится под охраной полиции vijesti.me

Напомним, ранее в центре Киева произошла стрельба, ранен мужчина. Огнестрельное ранение получил 37-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

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