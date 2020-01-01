ГБР провело масштабные обыски в налоговой

Чиновников центрального аппарата ГНС и региональных отделений подозревают в махинациях с налогом на добавленную стоимость.

Сотрудники Государственного бюро расследований провелои более 20 обысков в помещениях Государственной налоговой службы (ГНС) в Киеве, а также во Львовской и Донецкой областях. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в четверг, 28 мая.

Указано, что обыски проходили в рамках уголовного дела, открытого по заявлению экс-министра финансов Игоря Уманского. Чиновников центрального аппарата ГНС и региональных отделений подозревают в махинациях с налогом на добавленную стоимость.

"Таким образом, налоговики способствовали функционированию "конвертационно-транзитных" групп субъектов хозяйствования и обхода ими систем автоматизированного мониторинга оценки степени риска и, как следствие, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах", – говорится в сообщении.

По предварительным подсчетам ГБР, в результате действий налоговиков госбюджет лишился 45 млн гривен.

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Напомним, Игорь Уманский был министром финансов менее месяца – с 4 по 30 марта.

После увольнения он заявил, что лишился поста из-за намерения снять с должностей главу налоговой службы Сергея Верланова и главу таможенной службы Максима Нефедова.

Ранее нардеп Гео Лерос направил в НАБУ документы касаемо коррупционных схем в налоговой службе, о которых заявлял Уманский.

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