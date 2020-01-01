Украинцы в карантин сокращают долги за коммуналку

За два карантинных месяца задолженность сократилась на 3,5 миллиарда гривен. За апрель платежи на 26% превысили начисления.

Несмотря на карантин, украинцы второй месяц подряд сокращают задолженность за коммунальные услуги, свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

Если на конец марта долги составляли 65,9 млрд грн, что на 0,8 млрд грн меньше, чем месяцем ранее, то по итогам апреля сумма уменьшилась еще на 2,7 млрд грн - до 63,2 млрд.

Отмечается, что за второй месяц весны начисления за ЖКУ с учетом электроэнергии составили 11,4 млрд грн, а уплачено было на 25,8% больше - 14,3 млрд грн.

На конец апреля задолженность населения за поставку и распределение газа составила 25,6 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 20,5 млрд грн, за поставку и распределение электроэнергии - 5,9 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,3 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 4,9 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1 млрд грн.

Как сообщалось, более 620 тысяч киевлян не платят за поставку газа, из-за чего образовалась задолженность в 255 млн грн.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet