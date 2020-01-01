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В Украине выявили злоупотребления на 500 млн во время ремонта дорог

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Правоохранители проводят обыски в офисах крупных дорожно-строительных компаний в девяти регионах.
Коммерсанты использовали дешевые асфальтобетонные смеси ненадлежащего качества
Коммерсанты использовали дешевые асфальтобетонные смеси ненадлежащего качества
СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила злоупотребления на более 500 млн гривен при строительстве дорог общего пользования государственного значения в 2018-2019 годах. Об этом сообщается на сайте спецслужбы в пятницу, 29 мая.

По версии следствия, для победы в публичных закупках менеджмент ряда крупных дорожно-строительных компаний использовал поддельные документы о якобы надлежащем качестве стройматериалов.

Вследствие чего при выполнении дорожных работ коммерсанты использовали дешевые асфальтобетонные смеси ненадлежащего качества. Это противоречило условиям заключенных подрядчиками договоров с подразделениями Укравтодора.

Сейчас правоохранители проводят обыски в девяти регионах в офисах дорожно-строительных компаний.

Cмотрите фотогалерею: В Украине выявили злоупотребления на 500 млн во время ремонта дорог

Ранее в Одесской области разоблачили хищение почти 4 млн гривен, выделенных на проведение ремонта автомобильных дорог в регионе. Подрядчики вносили в документацию ложные сведения о фактическом объеме выполненных работ и используемых материалов.

Также сообщалось, что полиция провела 24 обыска в Николаеве по делу о хищении денег, выделенных на ремонт и строительство дорог.

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Теги: СБУ, дороги, фото, дорога, обыск, хищение, Укравтодор, обыски
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Источник: korrespondent.net

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