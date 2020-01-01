Правоохранители проводят обыски в офисах крупных дорожно-строительных компаний в девяти регионах.

Служба безопасности Украины разоблачила злоупотребления на более 500 млн гривен при строительстве дорог общего пользования государственного значения в 2018-2019 годах. Об этом сообщается на сайте спецслужбы в пятницу, 29 мая.

По версии следствия, для победы в публичных закупках менеджмент ряда крупных дорожно-строительных компаний использовал поддельные документы о якобы надлежащем качестве стройматериалов.

Вследствие чего при выполнении дорожных работ коммерсанты использовали дешевые асфальтобетонные смеси ненадлежащего качества. Это противоречило условиям заключенных подрядчиками договоров с подразделениями Укравтодора.

Сейчас правоохранители проводят обыски в девяти регионах в офисах дорожно-строительных компаний.

Cмотрите фотогалерею: В Украине выявили злоупотребления на 500 млн во время ремонта дорог

Ранее в Одесской области разоблачили хищение почти 4 млн гривен, выделенных на проведение ремонта автомобильных дорог в регионе. Подрядчики вносили в документацию ложные сведения о фактическом объеме выполненных работ и используемых материалов.

Также сообщалось, что полиция провела 24 обыска в Николаеве по делу о хищении денег, выделенных на ремонт и строительство дорог.

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