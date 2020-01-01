Конфликт в Броварах: арестованы шесть фигурантов
Суд избирает меры пресечения 21 подозреваемому участнику вооруженного инцидента. Всего были задержаны 28 человек.
Броварской суд Киевской области избрал меру пресечения шести участникам стрельбы в Броварах в виде ареста на 60 дней без права внесения залога. Об этом 30 мая сообщила пресс-служба МВД.
Отмечается, что на 22.00 субботы в отношении шести лиц принято решение о содержании под стражей без залога.
Как уточнили в МВД, всего задержаны 28 участников перестрелки в Броварах, из них 21 подозреваемому Нацполиция просит меру пресечения в виде содержания под стражей.
"Наказание за преступление - единственный путь к справедливости!", – написал министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.
Напомним, утром 29 мая в Броварах произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
По данному факту начали три уголовных производства по статьям: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.
Позже действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что правоохранители определили более 60 участников стрельбы, включая заказчиков.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент