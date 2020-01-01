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Конфликт в Броварах: арестованы шесть фигурантов

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Суд избирает меры пресечения 21 подозреваемому участнику вооруженного инцидента. Всего были задержаны 28 человек.
Суд в Броварах избирает меры пресечения участникам стрельбы
Суд в Броварах избирает меры пресечения участникам стрельбы
twitter.com/MVS_UA
 
Броварской суд Киевской области избрал меру пресечения шести участникам стрельбы в Броварах в виде ареста на 60 дней без права внесения залога. Об этом 30 мая сообщила пресс-служба МВД.
 
Отмечается, что на 22.00 субботы в отношении шести лиц принято решение о содержании под стражей без залога.
 
Как уточнили в МВД, всего задержаны 28 участников перестрелки в Броварах, из них 21 подозреваемому Нацполиция просит меру пресечения в виде содержания под стражей.
 
"Наказание за преступление - единственный путь к справедливости!", – написал министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.
 
Напомним, утром 29 мая в Броварах произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
 
По данному факту начали три уголовных производства по статьям: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.
 
Позже действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.
 
 
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что правоохранители определили более 60 участников стрельбы, включая заказчиков.

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Теги: суд, стрельба, арест, Бровары, перестрелка
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Источник: korrespondent.net

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