Старые схемы из ГАСИ переносятся в создаваемые вместо нее новые органы, – СМИ

В ликвидируемой Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) продолжают процветать старые схемы, которые постепенно распространяются и на новосозданные органы. Такую информацию обнародовал “Антикор“, пишут Вести.

“Основным выгодоприобретателем реформы ГАСИ является председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления Андрей Клочко. Он заручился методологической поддержкой бывшего руководителя Управления разрешительных процедур Госархстройинспекции Александра Сергиенко, который является его официальным помощником и одним из авторов коррупционной “схемы“ “5 долларов за квадратный метр“, – поясняется в статье.

Там указывается, что новосозданную Государственную инспекцию градостроительства (ГИГ), имеющую все те же полномочия, что были у Госархстройинспекции кроме админуслуг, возглавил экс-глава ГАСИ Юрий Васильченко, который был просто переведен с должности главы одной должности на другую. При этом “Антикор“ отмечает, что ранее НАПК составило протокол об административном правонарушении Васильченко.

“Чувствуя опасность раскрытия таких фактов, продюсеры Васильченко начали вкачивать коррупционные деньги в пиар нового руководителя. Даже уделили внимание созданию ему стильного визуального образа. Все в лучших традициях его учителя и работодателя, экс-главы ГАСИ Алексея Кудрявцева, погоревшего на неуклюжем самопиаре. Напомним, именно этого чиновника называют “отцом современной коррупции“ в строительной отрасли. А теперь вышло на “Укринформе“ вышло комплиментарное интервью Васильченко. В заголовок вынесли: “Моя цель - сделать так, чтобы Инспекция градостроительства не ассоциировалась с коррупцией“. Это оксюморон высшего уровня - ведь именно его присутствие во главе этого органа с коррупцией его и ассоциирует“, – констатировало издание.

Оно уточнило: нам рассказывают о реформе, в ходе которой ликвидировали монополиста ГАСИ, а разрешительные функции административных услуг отдали Государственной сервисной службе градостроительства (ГССГ). Но все оказалось не так радужно.

“А вот и ответ Васильченко - “планируется, что ГИГ будет также следить за деятельностью двух других вновь органов – ГССГ и Государственным агентством по техническому регулированию в градостроительстве (ГАТРГ)“. Получается, что опять создали орган, который будет лелеять схему “5 долларов за квадратный метр“, который будет проводить проверки и следить за предоставлением административных услуг. Та же ГАСИ только теперь с Департаментом разрешительных процедур на аутсорсинге под брендом сервисной службы. И теперь можно будет не учитывать жалобы и сообщения о нарушении требований законодательства на объектах, за которые добросовестно уплачены тысячи долларов взяток, легализируя любое незаконное строительство“, – заключается в материале.