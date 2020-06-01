Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Герус задекларировал карточные долги, — декларация

Комментариев: 1
Герус задекларировал карточные долги, — декларация

В Едином государственном реестре деклараций опубликована декларация народного депутата Андрея Геруса за 2019 год. Согласно данным, указанным в декларации, народный депутат задекларировал долг в размере 3 миллионов гривен. Датой возникновения долга указан октябрь 2018 года.

Об этом сообщают Вести. 

Напомним, о карточном долге нардепа удалось узнать через Telegram-канал UA Baza Bot. Бот содержал пароль от старой почты на mail.ru Геруса, который оказался таким же, как и пароль от основной почты: agerus@gmail.com

Известно, что в почте находилась фотография расписки Геруса, которую он отправлял своему юристу с вопросом, имеет ли документ юридическую силу. Долг нардеп должен был вернуть до 10 мая этого года.

На днях в СМИ обнародовали переписку Геруса с его помощником Николаем Когутом, в которой “слуга народа” просит “найти правовые причины не указывать долги в электронной декларации за 2019 год”.

Стоит отметить, что подать электронную декларацию в срок можно было до 23:59 31 мая 2020 года. Нардеп подал ее в последнюю минуту.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Noblesse_obliger    01.06.2020, 13:52
Оценка:  +1
Noblesse_obliger
ОЙ ДЛБ зелёный, а разве азартные игры разрешены,а тем более их декларация???
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь