Герус задекларировал карточные долги, — декларация

В Едином государственном реестре деклараций опубликована декларация народного депутата Андрея Геруса за 2019 год. Согласно данным, указанным в декларации, народный депутат задекларировал долг в размере 3 миллионов гривен. Датой возникновения долга указан октябрь 2018 года.

Об этом сообщают Вести.

Напомним, о карточном долге нардепа удалось узнать через Telegram-канал UA Baza Bot. Бот содержал пароль от старой почты на mail.ru Геруса, который оказался таким же, как и пароль от основной почты: agerus@gmail.com

Известно, что в почте находилась фотография расписки Геруса, которую он отправлял своему юристу с вопросом, имеет ли документ юридическую силу. Долг нардеп должен был вернуть до 10 мая этого года.

На днях в СМИ обнародовали переписку Геруса с его помощником Николаем Когутом, в которой “слуга народа” просит “найти правовые причины не указывать долги в электронной декларации за 2019 год”.

Стоит отметить, что подать электронную декларацию в срок можно было до 23:59 31 мая 2020 года. Нардеп подал ее в последнюю минуту.