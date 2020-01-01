Коллекция часов и гектары земли под Киевом: Кличко показал декларацию

Появились данные о доходах столичного мэра.

Мэр Киева Виталий Кличко обнародовал декларацию своих доходов за 2019 год. Судя по документу, Кличко владеет коллекцией часов, мотоциклом и большим участком земли под Киевом.

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Декларация опубликована в Едином госреестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В частности, Кличко задекларировал квартиру в 251,8 кв.м. Также в документе фигурирует еще одна квартира площадью в 43,6 "квадратов". Супруга столичного градоначальника владеет домом в Лютеже на 785 кв.м. и участком на 2,5 гектара.

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У Кличко есть коллекция часов. В частности, в коллекции есть: антикварные мраморные французские часы Jacques Murray & Co, мужские часы брендов IWC, Mont Blanc и Frank Muller. Также он владеет роялем Yamaha за 960 тысяч гривен.

Жена Кличко владеет автомобилями Toyota Sequoia и Land Rover. Сам Кличко владеет мотоциклом Fine Custom Puncher 8.125-4 и прицепом-платформой Ironhorse Widebody.

Напомним, сопредседатель партии “Оппозиционная платформа - За жизнь“, народный депутат Вадим Рабинович в 2019 году получил 392,7 тыс. гривен зарплаты на основном месте работы. Об этом свидетельствуют данные из декларации Рабиновича.

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