Глава Укроборонпрома задекларировал миллионы доходов жены

Несмотря на счета в банках и задекларированные наличные средства, гендиректор Укроборонпрома имеет кредит в иностранном банке.

Абромавичус был назначен на должность в августе 2019 Корреспондент.net

Глава Укроборонпрома Айварас Абромавичус задекларировал за прошлый год 1,144 млн гривен доходов, из которых 996,3 тыс. гривен - доход от предоставления в аренду имущества для компании Виза Менеджмент Сервис Украина. Об этом говорится в реестре деклараций.

При этом зарплата Абромавичуса в Укроборонпроме составила 19,7 тыс. гривен, денежный подарок от концерна - 1 043 гривен и дополнительное благо - 2 511 гривен.

Также он указал получение дополнительного блага от компании Агро-Регион Украина в размере 119,5 тыс. гривен и 5 020 гривен пенсионных взносов в рамках негосударственного пенсионного обеспечения в ту же компанию.

При этом супруга главы госконцерна Екатерина Рибаченко задекларировала 79,541 млн гривен. Из этой суммы 38,701 млн гривен - выплаты по облигациям внутреннего государственного займа от Министерства финансов.

Еще жена Абромавичуса получила 40,826 тыс. гривен дохода от компании Агро-Регион Украина, в том числе 150 тыс. гривен зарплаты по основному месту занятости, 39,948 млн гривен зарплаты по совместительству и 737,4 тыс. гривен дополнительного блага. Ко всему этому указано 3 930 гривен страховых выплат.

На счетах в банке у Абромавичуса находится 90,6 тыс. шведских крон (Danske Bank), 33,1 тыс. евро (Swedbank AB), 18 тыс. долларов (Swedbank AB), 141,4 тыс. гривен в Альфа-банке и 49,6 тыс. гривен - в Укрэксимбанке, в общей собственности с женой - 70 тыс. долларов наличными.

Рыбаченко указала 5,6 тыс. гривен и 1,11 млн долларов на счетах в Альфа-банке, 720,8 тыс. гривен на счету в Райффайзен Банк Аваль.

Также 685,2 тыс. шведских крон имеет их дочь на счету в Danske Bank и 144 евро - один из сыновей на счету в Swedbank AB.

В то же время гендиректор Укроборонпрома имеет кредит в AB Hansabank - Swedbank (общая сумма 134,8 тыс. евро, остаток на конец 2019 года - 127,6 тыс. евро), обеспеченный квартирой в Литве, и 173,65 тыс. гривен задолженности по счету с кредитным лимитом в Альфа-банке.

В собственности Абромавичуса находятся нежилые помещения в Киеве (общая площадь - 81,4 кв. м), в совместной собственности с женой - квартира в Литве площадью 106,53 кв. м.

Рыбаченко владеет 3 квартирами в Киеве (185 кв. м, 66 кв. м и 148,7 кв. м), квартирой в Крыму (244,5 кв. м), дачным домом в Киевской области (302,6 кв. м), 2 паркоместами в Киеве, 3 земельными участками в Киевской области (1,2 тыс. кв. м, 3,6 тыс. кв. м и 1,3 тыс. кв. м).

Также в совместной собственности с родителями у нее находится квартира в Донецке площадью 78,3 кв. м.

Кроме того, Рыбаченко указала 2 комплекта мебели марки Bulthaupt, ювелирные украшения марок Graff, Tiffany, Van Cleef&Arpels, Cartier, аудио- и видеосистемы марок Bang&Olufsen и Loewe и наручные часы Hublot.

Абромавичус задекларировал часы марки Patek Philippe, запонки Oberig и коллекцию произведений современного искусства.

Он владеет квадроциклом Bombardier и правом пользования автомобилем Land Rover 2018 года выпуска по договору с Агро-Регион Украина, его жена - автомобилем Porsсhe Cayenne 2012 года выпуска.

Абромавичус является конечным бенефициаром компаний Lobiu Sala AB (Швеция) и Onseta UAB (Литва), а также членом общественной организации Украинская академия корпоративного управления.

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