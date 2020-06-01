В Минэкоэнерго думают над повышением платы за газ

Соответствующую инициативу сначала рассмотрит экспертный совет при министерстве, затем министр внесет ее для утверждения Кабмином.

Плата за газ для абонентов без счетчика возрастет в два раза

Министерство энергетики и защиты окружающей среды изучает возможность повышения платы за газ для жителей многоквартирных домов путем повышения нормы потребления для пользователей без счетчиков. Об этом сообщил советник и.о. министра Александр Трохимец в соцсети.

По его словам, сейчас говорить о повышении нормы потребления газа преждевременно: сначала вопрос будет детально изучен экспертным советом.

"И только потом будут даваться соответствующие рекомендации министерству и и.о. министра Ольге Буславец", - пояснил Трохимец.

Ранее сообщалось, что Минэкоэнерго предложило правительству повысить норму потребления для квартиры с газовой плитой с 3,28 куб. м на чел. до 5,2 куб. м с апреля по сентябрь и до 7,6 куб. м с октября по март.

Для квартир с газовой плитой и газовой колонкой предлагается повысить норму с 10,49 куб. м на чел. до 16,3 куб. м с апреля по сентябрь и до 27 куб. м с октября по март.

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