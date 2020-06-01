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В Минэкоэнерго думают над повышением платы за газ

Комментариев: 3
Соответствующую инициативу сначала рассмотрит экспертный совет при министерстве, затем министр внесет ее для утверждения Кабмином.
Плата за газ для абонентов без счетчика возрастет в два раза
Плата за газ для абонентов без счетчика возрастет в два раза
 
Министерство энергетики и защиты окружающей среды изучает возможность повышения платы за газ для жителей многоквартирных домов путем повышения нормы потребления для пользователей без счетчиков. Об этом сообщил советник и.о. министра Александр Трохимец в соцсети.
 
 
По его словам, сейчас говорить о повышении нормы потребления газа преждевременно: сначала вопрос будет детально изучен экспертным советом.
 
"И только потом будут даваться соответствующие рекомендации министерству и и.о. министра Ольге Буславец", - пояснил Трохимец.
 
Ранее сообщалось, что Минэкоэнерго предложило правительству повысить норму потребления для квартиры с газовой плитой с 3,28 куб. м на чел. до 5,2 куб. м с апреля по сентябрь и до 7,6 куб. м с октября по март. 
 
Для квартир с газовой плитой и газовой колонкой предлагается повысить норму с 10,49 куб. м на чел. до 16,3 куб. м с апреля по сентябрь и до 27 куб. м с октября по март.

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Теги: газ, Тарифы ЖКХ, повышение тарифов, тарифы на газ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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ФaйныйДрузяка    01.06.2020, 20:53
Оценка:  -21
ФaйныйДрузяка
Видимо"долги"населения за газ вас не впечатляют...Поднимите норму-впечатлитесь!
Путин-Xyйло    01.06.2020, 21:05
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Каломойше похер. У него льготы!
СливнойБачок    01.06.2020, 20:50
Оценка:  +3
СливнойБачок
А Козломойскому опять уменьшат.
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