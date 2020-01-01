Пограничники оштрафовали румынских рыбаков на Дунае
Граждане Румынии по решению суда привлечены к ответственности за нарушение государственной границы.
Бойцы Измаильского погранотряда задержали на Дунае катер с двумя румынскими рыбаками, которые зашли во внутренние воды Украины. Об этом во вторник, 2 июня, сообщила Государственная пограничная служба.
Румынский катер в украинской части устья заметили пограничники, дежурившие на мобильном плавучем посту. По словам задержанных, они не заметили, как пересекли границу.
За нарушение госграницы иностранцы привлечены к административной ответственности. После решения суда их ждет процедура высылки с последующим запретом въезда на территорию Украины.
Как сообщалось, ранее бойцы луганского погранотряда задержали нарушителя с пятью украинскими и российскими паспортами. Все документы оказались подлинными и были выданы на разные фамилии одному и тому же человеку.
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