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Пограничники оштрафовали румынских рыбаков на Дунае

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Граждане Румынии по решению суда привлечены к ответственности за нарушение государственной границы.
Задержанные уверяют, что зашли в украинские воды случайно
Задержанные уверяют, что зашли в украинские воды случайно
dpsu.gov.ua
 
Бойцы Измаильского погранотряда задержали на Дунае катер с двумя румынскими рыбаками, которые зашли во внутренние воды Украины. Об этом во вторник, 2 июня, сообщила Государственная пограничная служба.
 
 
 
Румынский катер в украинской части устья заметили пограничники, дежурившие на мобильном плавучем посту. По словам задержанных, они не заметили, как пересекли границу.
 
За нарушение госграницы иностранцы привлечены к административной ответственности. После решения суда их ждет процедура высылки с последующим запретом въезда на территорию Украины.
 
Как сообщалось, ранее бойцы луганского погранотряда задержали нарушителя с пятью украинскими и российскими паспортами. Все документы оказались подлинными и были выданы на разные фамилии одному и тому же человеку.

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Теги: граница, нарушения, Одесская область, пограничники, Госпогранслужба
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Источник: korrespondent.net

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