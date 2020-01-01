Ко Дню Киева открылся крупнейший ТРЦ столицы Retroville

Ко Дню Киева открылся крупнейший торгово-развлекательный центр (ТРЦ) столицы Retroville. Церемония открытия прошла 30 мая и на ней присутствовал мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом сообщила пресс-служба компании Stolitsa Group.

Накануне на базе комплекса начал работу строительный гипермаркет Leroy Merlin и супермаркет Novus в новом формате. ТРЦ работает, строго соблюдая все санитарно-эпидемиологические нормы, поэтому зона развлечений, рестораны и фуд-корт будут запущены сразу после снятия карантина.

Комплекс расположен по адресу проспект Правды, 47. Девелопером одного из крупнейших инвестиционных проектов этого года в Украине выступила украинская-литовская компания Stolitsa Group.

Для безопасности персонала и покупателей введен особый режим работы: в помещении центра можно находиться только в маске, количество посетителей ограничено, в ключевых местах установлены санитайзеры, регулярно проводится дезинфекция, а также гостей призывают быть осторожными многочисленные информационные плакаты и объявления по системе оповещения. Также в день открытия каждый посетитель получил маску с логотипом торгового центра.

Кроме мэра Киева, в официальной церемонии открытия приняли участие председатель Подольской районной государственной администрации и представители посольства Литовской Республики в Украине. Отдельно церемонию освящения нового ТРЦ провел владыка Агапит, настоятель Свято-Михайловского монастыря.

В первый день работы торгово-развлекательного центра также открылись магазин алкогольных напитков и пива Litra, продавец техники и электроники Eldorado, “Аптека Доброго Дня“, Vodafone, Lifecell и Kyivstar, Tabakerka, Funduk Sunduk, Roshen, Tutto Gusto, Novodom, Jysk, Coqui , Spice room и другие.

“Это важный и долгожданный момент для всей компании Stolitsa Group. Мы не сбавили темпы строительства ТРЦ и БЦ даже в сложный период карантина и открыли первый центр в Украине, созданный по всем европейским стандартам и нормам качества“, - сообщил руководитель компании Stolitsa Group Эдуард Соколовский.

“Наша команда удержала имеющихся арендаторов и смогла привлечь новых. В результате Retroville заполнен брендами на 86% и мы гордимся партнерством с каждым из них. Уже в августе 2020 мы готовим к открытию вторую очередь ТРЦ и БЦ Retroville“, - сообщила СЕО ТРЦ и БЦ Retroville Рената Якубчениене.

Общая площадь объекта - 118 990 кв. м, площадь аренды - более 91 860 кв. м. Проект предусматривает наземный паркинг на 3 245 мест. Якорные арендаторы молла - гипермаркет Novus (10 640 кв. м), строительный гипермаркет Leroy Merlin (4 805 кв. м), первый в Киеве кинотеатр Multiplex с новой технологией ScreenX, детский развлекательный центр Fly Kids (4 640 кв. м), бренды польской группы LPP - Cropp, House, Sinsay (более 3 000 кв. м), фитнес-клуб SportLife (4 436 кв. м) с бассейнами и джакузи, а также крупнейший в городе фуд-корт на 725 мест, где будут представлены 8 отдельных ресторанов, а также 16 операторов, в том числе McDonald's, KFC, Salateira и другие.