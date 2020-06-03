Женщина хранила труп матери, скрывая смерть, ради ее пенсии

Одесские полицейские расследуют жуткий случай по двум статьям – мошенничество и надругательство над трупом.

В Одесской области женщина несколько месяцев скрывала факт смерти своей матери, чтобы продолжать получать ее пенсионные выплаты. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

Читай также: В Одессе за гаражами нашли обгоревший скелетированный труп

Тело 82-летней бабушки в доме своей матери обнаружила внучка, о чем она сразу же сообщила в полицию. Выяснилось, что покойница, которая много лет болела и была прикована к постели, умерла четыре месяца назад. В течение всего этого времени ее 60-летняя дочь делала вид, что ничего не произошло, ради пенсии, которую получала вместо умершей. Сумма, которую женщина получила от Пенсионного фонда, составила чуть более шести тысяч гривен.

Действия женщины полицейские квалифицировали по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины как мошенничество. В ходе досудебного расследования полицейские выяснили, что правонарушительница не просто прятала тело матери, а осуществляла надругательство над ним, периодически посыпая солью, чтобы не разлагалось. Поэтому было возбуждено еще одно дело по ч. 3 ст. 297 УК.

На сегодняшний день уголовное производство по факту мошенничества полицейскими уже направлено в суд. Следствие по факту надругательства над телом умершего продолжается. Максимальное наказание, которое грозит правонарушительнице - до семи лет лишения свободы, - рассказали в полиции.

Напомним, в конце мая в вырытом коммунальщиками котловане с горячей водой нашли труп. Утром, помимо воды из неисправной теплосети, жители Святошинского района Киева нашли в котловане тело мужчины.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.