Благодаря частым дождям воздух в Киеве стал чище

В воздухе столицы снизилось количество вредных веществ. Этому способствовали погодные условия, говорят метеорологи.

Воздух в Киеве стал чище kp.ua

В Киеве воздух стал чище благодаря частым дождям и порывистому ветру. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в среду, 3 июня.

"В целом, по сравнению с предыдущей неделей, в воздухе города среднесуточное содержание загрязняющих примесей несколько снизилось, чему способствовали погодные условия (частые дожди, порывистый ветер). Учитывая прогнозы Украинского гидрометцентра на ближайшие дни, метеорологические условия не будут способствовать накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха" , - сказано в сообщении.

На 15 стационарных постах обсерватории с 26 мая до 1 июня 2020 года отобрали и проанализировали 1338 проб воздуха.

Данные наблюдений свидетельствуют, что в воздухе Киева превышены среднесуточные предельно допустимые концентрации:

взвешенных веществ (пыли) - в 1,2-1,4 раза на проспекте Победы (возле метро Святошин) и Бессарабской площади;

диоксида серы - в 1,1-1,3 раза на проспекте Победы, Бессарабской площади, улице Александра Довженко;

диоксида азота - в 4,3 раза на улице Каунасской; в 3,2-3,9 раза - на улице Семена Скляренко, Бессарабской площади, проспектах Оболонском и Победы, улице Инженера Бородина; в 2,1-2,8 раза - на других постах города, за исключением проспекта Науки, 37 (у метеоплощадки обсерватории), где превышений не выявлено;

формальдегида - в 2,7 раза - на улице Семена Скляренко; в 1,4-2,0 раза - на других постах города, за исключением проспекта Науки, где превышений не наблюдалось.

Ранее сообщалось, что в Киеве постепенно очищается воздух - фиксировалось превышение допустимых концентраций отдельных веществ, но в целом состояние воздуха в столице начало улучшаться.

Назван регион с самым чистым воздухом на планете

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