Рада просит Шмыгаля, Труханова и правоохранительные органы не допустить преступной продажи иловых полей в Одессе
Более 50 народных депутатов трех фракций выступили против решения Одесского горсовета о преступном посягательстве на земельные участки водоканала, которое приведет к экологической катастрофе в регионе
Сегодня, 5 июня, Верховная Рада была вынуждена вмешаться в конфликт между коммунальщиками Одессы и командой мэра Одессы и контролируемого им Городского совета, которые хотят изъять в пользу аффилированных с властью структур под коммерческую застройку иловых полей Одесского водоканала. Проект решения вынесен на сессию Горсовета Одессы на 10 июня.
Речь идет о территории 47,1609 га, которая непосредственно задействована в процессе отвода грунтовых, дренажных и ливневых вод, предназначенные для обезвоживания сырого осадка и уплотненного ила, который образуется в процессе очистки сточных вод в первичных и вторичных отстойниках. То есть является одним из основных технологических этапов очистке сточных вод. Иными словами, технологический участок предназначен для очищения сточных и ливневых вод в Одессе, которые поступают из Центральной части города, а также районов Пересыпи, Молдаванки, Слободки, жилмассива Котовского, 7-го км Овидиопольской дороги и частично Малиновского района. А это почти 60% сточных вод Одессы.
Киев хочет предотвратить коррупционные действия депутатов Одесского горсовета по захвату технологической земли водоканала, чтобы избежать катастрофы в будущем
Экологи уже бьют тревогу, решение Одесского горсовета может привести не только к перебоям с питьевой водой в Одессе, но и существенному ухудшению санитарных норм питьевой воды. Так как уменьшение количества расчетной площади иловых площадок приведет к перегрузкам и растеканию по прилегающей территории сырого осадка и избыточного ила поступающего на Станцию биологической очистки «Північна».
Такая ситуация непременно приведет к необратимым последствиям негативного характера, загрязнению окружающей среды и возникновению экологической катастрофы, поставив под угрозу экологическое благополучие населения.
В результате действий одесских чиновников, и во избежание поступления стоков на Станцию биологической очистки «Північна» водоканал будет вынужден прекратить подачу питьевой воды 60% населения города, чтобы избежать кишечных заболеваний и отравлений среди горожан и отдыхающих.
Сегодня более 50 народных депутатов собрали подписи под обращением к премьер-министру Денису Шмыгалю, мэру Одессы Геннадию Труханову, правоохранительным органам (МВД, СБУ) и Одесскому горсовету не допустить принятия в среду на сессии городского совета преступного решения и избежать экологической катастрофы, отменить все подготовленные решения об изъятии земли-зоны санитарной охраны источников и объектов централизованного питьевого водоснабжения. Требование подписали нардепы трех фракций – «Слуга народа», БЮТ и ОПЗЖ.