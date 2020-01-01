Рада просит Шмыгаля, Труханова и правоохранительные органы не допустить преступной продажи иловых полей в Одессе

Более 50 народных депутатов трех фракций выступили против решения Одесского горсовета о преступном посягательстве на земельные участки водоканала, которое приведет к экологической катастрофе в регионе

Сегодня, 5 июня, Верховная Рада была вынуждена вмешаться в конфликт между коммунальщиками Одессы и командой мэра Одессы и контролируемого им Городского совета, которые хотят изъять в пользу аффилированных с властью структур под коммерческую застройку иловых полей Одесского водоканала. Проект решения вынесен на сессию Горсовета Одессы на 10 июня.

Речь идет о территории 47,1609 га, которая непосредственно задействована в процессе отвода грунтовых, дренажных и ливневых вод, предназначенные для обезвоживания сырого осадка и уплотненного ила, который образуется в процессе очистки сточных вод в первичных и вторичных отстойниках. То есть является одним из основных технологических этапов очистке сточных вод. Иными словами, технологический участок предназначен для очищения сточных и ливневых вод в Одессе, которые поступают из Центральной части города, а также районов Пересыпи, Молдаванки, Слободки, жилмассива Котовского, 7-го км Овидиопольской дороги и частично Малиновского района. А это почти 60% сточных вод Одессы.