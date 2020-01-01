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В Киеве бизнесмен не заплатил более 22 млн гривен налога

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Руководитель предприятия подозревается в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Главе предприятия вменяют ч. 3 ст. 212 УК Украины
Главе предприятия вменяют ч. 3 ст. 212 УК Украины
Корреспондент.net
 
В Киеве руководителю одного из предприятий объявлено о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму, более чем 22 миллиона гривен. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
 
"По данным следствия, компания отразила в документах налоговой и бухгалтерской отчетности приобретение семян подсолнечника от фирм, имеющих признаки фиктивности. В дальнейшем путем завышения своих расходов предприятие умышленно уклонилось от уплаты налога на прибыль в сумме около 22,5 млн грн", - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что правоохранители провели обыски в офисах компании в столице и других регионах Украины. Была изъята первичная финансово хозяйственная документация, печати и черновые записи.
 
Главе предприятия объявлено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины). Продолжаются следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
 
Как писал Корреспондент, опрос показал, что только 1% опрошенных украинцев считает справедливым нынешний уровень налогообложения в стране.
 
Еще сообщалось, что в Винницкой области фермер не заплатил два миллиона гривен налога.

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Теги: Генпрокуратура, Киев, налоги, обыск, предприниматели
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Источник: korrespondent.net

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