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В прокуратуре Киева уверяют, что Богатыревой вернут 6 млн грн не по их вине

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Сообщение о подозрении составляли в Генеральной прокуратуре и ранее у судов не было к нему претензий.
Ранее за освобождение Богатыревой был внесен залог в шесть млн грн
Ранее за освобождение Богатыревой был внесен залог в шесть млн грн
lb.ua
 
Выводы апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда о ненадлежащем уведомлении экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой о подозрении не соответствуют действительности. Об этом говорится в заявлении прокуратуры Киева, опубликованном в соцсети в пятницу, 5 июня. 
 
 
В нем отмечается, что с июня 2014 года до декабря 2019 года этим делом занималась Генеральная прокуратура, которая в октябре 2014 года объявила Богатыревой подозрение.
 
Именно Генпрокуратура ходатайствовала об аресте Богатыревой, на что получила санкцию суда в 2015 году, подчеркивают в прокуратуре Киева. 
 
"Следственные судьи первой инстанции и коллегии судей апелляционной инстанции неоднократно подтвердили законность и надлежащий образ вручения подозрения", - напомнили в столичной прокуратуре. 
Между тем сотрудник киевской горпрокуратуры вручил БОгатыревой и ее защитнику копию ходатайства об аресте и копию уведомления о подозрении, ранее составленного и врученного сотрудниками ГПУ, пояснили в прокуратуре Киева.
 
В прокуратуре Киева не составляли новое сообщение о подозрении Богатыревой, поскольку для этого не видели оснований, а действующим Кодексом повторное вручение подозрения не предусмотрено.
 
Прокуратура Киева также подчеркнула, что сейчас ее полномочия в данном деле исчерпаны: "В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется детективами НАБУ под руководством прокуроров САП".
 
Как сообщалось, апелляционная палата ВАКС отменила ранее избранную меру пресечения в отношении Богатыревой. Суд исходил из того, что прокуратурой Киева были допущены грубые нарушения норм Уголовно-процессуального кодекса в части надлежащего вручения уведомления о подозрении.

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Теги: Киев, суд, уголовное дело, прокуратура, Раиса Богатырева
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Источник: korrespondent.net

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