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Папа Франциск занимается освобождением Маркива

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В пятницу состоялся разговор Зеленского с Франциском, в котором украинский президент попросил помощи в освобождении заключенных украинцев.
Зеленский во время визита в Ватикан в феврале
Зеленский во время визита в Ватикан в феврале
Офис президента
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 5 июня, провел телефонный разговор с Папой Франциском, сообщает пресс-служба ОП.
 
 
Стороны обсудили сегодняшнюю кризисную ситуацию, вызванную пандемией COVID-19, прежде всего гуманитарные вызовы, стоящие перед миром. Папа Франциск отметил, что ценит стремление Украины к солидарности.
 
"Важно уже сейчас работать над восстановлением взаимного доверия и укреплением взаимодействия на континенте", - отметил Зеленский.
 
Он рассказал папе о мерах, принятых Украиной во время карантина, в частности об онлайн-формате обучения детей в школах. Также отметил хороший пример отдельных украинских церквей в поддержке введенного правительством карантина.
 
Кроме того, Зеленский рассказал Франциску о ситуации на Донбассе и попросил его помочь с освобождением всех украинцев, незаконно удерживаемых на оккупированной части Донбасса, в Крыму и в России.
 
 
В свою очередь Франциск поблагодарил Зеленского за его попытки мирного урегулирования, а также отметил, что занимается вопросом освобождения украинского военнослужащего Виталия Маркива. Дополнительно понтифик попросил президента Украины передать приветствие украинскому народу.
 
Папа подчеркнул, что ценит усилия Зеленского по прекращению войны и достижения мира на Донбассе.
 
Также они обсудили двустороннее сотрудничество в гуманитарной сфере, в вопросах здравоохранения и защиты окружающей среды.
 
Зеленский пригласил папу Франциску осуществить визит в Украину.
 
Напомним, Зеленский встречался с Франциском 8 февраля в ходе визита в Италию. 
 
 
Итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам заключения, признав виновным в гибели итальянского фотографа Андреа Роккели под Славянском на Донбассе в 2014 году. Официальный Киев настаивает на непричастности украинца к преступлению.
 

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Теги: Украина, Ватикан, Папа Римский, Папа Римський, Владимир Зеленский, Папа Римский Франциск I, папа Франциск
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Источник: korrespondent.net

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