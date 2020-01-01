Папа Франциск занимается освобождением Маркива

В пятницу состоялся разговор Зеленского с Франциском, в котором украинский президент попросил помощи в освобождении заключенных украинцев.

Зеленский во время визита в Ватикан в феврале Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 5 июня, провел телефонный разговор с Папой Франциском, сообщает пресс-служба ОП.

Стороны обсудили сегодняшнюю кризисную ситуацию, вызванную пандемией COVID-19, прежде всего гуманитарные вызовы, стоящие перед миром. Папа Франциск отметил, что ценит стремление Украины к солидарности.

"Важно уже сейчас работать над восстановлением взаимного доверия и укреплением взаимодействия на континенте", - отметил Зеленский.

Он рассказал папе о мерах, принятых Украиной во время карантина, в частности об онлайн-формате обучения детей в школах. Также отметил хороший пример отдельных украинских церквей в поддержке введенного правительством карантина.

Кроме того, Зеленский рассказал Франциску о ситуации на Донбассе и попросил его помочь с освобождением всех украинцев, незаконно удерживаемых на оккупированной части Донбасса, в Крыму и в России.

В свою очередь Франциск поблагодарил Зеленского за его попытки мирного урегулирования, а также отметил, что занимается вопросом освобождения украинского военнослужащего Виталия Маркива. Дополнительно понтифик попросил президента Украины передать приветствие украинскому народу.

Папа подчеркнул, что ценит усилия Зеленского по прекращению войны и достижения мира на Донбассе.

Также они обсудили двустороннее сотрудничество в гуманитарной сфере, в вопросах здравоохранения и защиты окружающей среды.

Зеленский пригласил папу Франциску осуществить визит в Украину.

Итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам заключения , признав виновным в гибели итальянского фотографа Андреа Роккели под Славянском на Донбассе в 2014 году. Официальный Киев настаивает на непричастности украинца к преступлению.

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