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Нардеп Литвиненко призвал рассмотреть законопроект об особом статусе Донбасса

Комментариев: 4
Нардеп Литвиненко призвал рассмотреть законопроект об особом статусе Донбасса

Власти Украины должны рассмотреть закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, чтобы придать динамику Минскому процессу. Такое убеждение высказал нардеп, член фракции «Слуга народа» Сергей Литвиненко. Об этом пишет Гордон.

«Еще в декабре, в Париже, президент Зеленский подтверждал, что закон «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», существует как временный, и мы уже трижды продлевали его действие», - подчеркнул он.

«А мы же дальше продления сроков никак не можем сдвинуться с места. Давайте уже хоть как-то отреагируем на их предложения или внесем и рассмотрим свой законопроект и в целом придадим хоть какую-то динамику Минским переговорам и переговорам в «нормандском формате», - призвал Литвиненко.

Напомним, на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе в формате видеоконференции в апреле украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины.

 9 декабря в Париже в Елисейском дворце состоялась первая за три года встреча лидеров «нормандской четверки» Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина.

По итогам саммита стороны договорились о всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня до конца 2019 года, о разведении сил и средств на трех дополнительных участках до конца марта, об освобождении и обмене удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», о новых пунктах пропуска через линию разграничения и внедрении «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.

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Комментариев (4)
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Мухоморище    05.06.2020, 20:36
Оценка:  0
Мухоморище
Путинские подстилки совсем ох@ели.
Vuyco    05.06.2020, 20:31
Оценка:  +1
Vuyco
Мають наглість повторювати вимоги окупанта? І нема кому в Раді заткати морду гниді?
Ser7    05.06.2020, 20:10
Оценка:  +5
Ser7
Что можно рассматривать - оккупированная земля.

Автономный оккупированный округ Донбасса. Так его называть?
Луганский захваченный домен. Или так??

Слуги ввп ,а не слуги народа...
Noblesse_obliger    05.06.2020, 20:07
Оценка:  +5
Noblesse_obliger
Пора СБУ расмотреть дело этой твари из слуг урода.
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