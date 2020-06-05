Деньги просто так. Что такое безусловный доход

Кабинет министров Украины намерен создать целевую программу Гарантированного минимального дохода, о подобной практике заговорили многие страны из-за пандемии коронавируса.

Пандемия коронавируса сильно поменяла мир. Прямо сейчас только в США 40 миллионов человек потеряли работу и получают помощь от правительства. Эпидемия заставила мир все активнее заговорить о безусловном базовом доходе. Это такая мера социально-экономической политики в виде регулярной выплаты конкретной суммы денег гражданам государства.

Корреспондент.netразбирался, возможно, ли такую программу применить в Украине.

Побороть бедность?

Безусловный базовый доход, также называют безусловным основным доходом, гарантированным основным доходом, универсальным основным доходом. Ряд экономистов считает базовый доход лучшим способом побороть бедность. Идея предполагает начисление государством каждому жителю страны определенной суммы, независящей от его занятости. Это своего рода способ оградить рядовых граждан от глобальных экономических потрясений, например, таких, как сейчас, а также "заготовка на будущее", если из-за развития технологий потребность в человеческом труде отпадет.

Преимущества и недостатки

Плюсы безусловного базового дохода – это финансовая прозрачность и простота обслуживания. А также такие выплаты – это финансовая страховка для людей.

Среди недостатков - ликвидация стимула работать и дальнейшее расслоение общества.

Примеры в мире

В 2016 году жители Швейцарии проголосовали на референдуме против предложения выплачивать каждому взрослому по 2 418 долларов в месяц. Они опасались, что низкооплачиваемым, ручным трудом заниматься никто не захочет, а тот факт, что деньги были бы у всех, подстегнул бы инфляцию.

С января 2017 года в Финляндии тоже стартовал такой эксперимент. Государство ежемесячно выплачивает своим гражданам по 560 евро. А всего несколько дней назад закон о минимальном базовом доходе приняла Испания. Каждому четвертому гражданину будут выплачивать не менее 461,5 евро в месяц.

Предложение в Украине

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что правительство намерено создать Гарантированный минимальный доход. В то же время он отрицал, что этот пункт входил в меморандум с МВФ.

В некоторой степени гарантированным базовым доходом можно считать ныне действующее в стране пособие по безработице. Вот только в случае трудоустройства украинца эта выплата будет отменена.

Владимир Зеленский еще во время предвыборной кампании обещал избирателям безусловный базовый доход в виде экономического паспорта украинца. Предполагалось, что на банковский счет до совершеннолетия граждан будут "капать" деньги от реализации государством природных благ (недра, земли). Но эта идея пока не реализована, да и Украина - не Саудовская Аравия, где есть большие залежи нефти.