Зеленский попросит Раду о Стамбульской конвенции

Законопроект будет внесен на рассмотрение парламента после получения предложений от министерства иностранных дел.

Президент Владимир Зеленский внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект О ратификации конвенции Совета Европы в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщило издание Украинская правда.

По его данным, внесение законопроекта станет ответом на электронную петицию в адрес главы государства, собравшую 25 тыс. подписей с просьбой инициировать ратификацию Стамбульской конвенции.

Вместе с тем в ответе авторам петиции из офиса президента говорится, что Зеленский обратится в парламент, но сделает это после того, как ему от МИД поступят предложения по этому законопроекту.

В ООН напомнили, что еще в 2018 году правительство Украины утвердило Национальный план действий по выполнению рекомендаций Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин, датированных 2017 годом.

В соответствии с одной из рекомендаций правительство Украины обязалось ввести уголовную ответственность за домашнее насилие и ускорить ратификацию Стамбульской конвенции.

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