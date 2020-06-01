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Зеленский попросит Раду о Стамбульской конвенции

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Законопроект будет внесен на рассмотрение парламента после получения предложений от министерства иностранных дел.
Зеленский ждет соответствующих предложений от МИДа
Зеленский ждет соответствующих предложений от МИДа
president.gov.ua
 
Президент Владимир Зеленский внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект О ратификации конвенции Совета Европы в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщило издание Украинская правда.
 
 
По его данным, внесение законопроекта станет ответом на электронную петицию в адрес главы государства, собравшую 25 тыс. подписей с просьбой инициировать ратификацию Стамбульской конвенции.
 
Вместе с тем в ответе авторам петиции из офиса президента говорится, что Зеленский обратится в парламент, но сделает это после того, как ему от МИД поступят предложения по этому законопроекту.
 
Ранее представительство ООН в Украине призвало официальный Киев ускорить присоединение к Стамбульской конвенции Совета Европы. 
 
В ООН напомнили, что еще в 2018 году правительство Украины утвердило Национальный план действий по выполнению рекомендаций Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин, датированных 2017 годом. 
 
В соответствии с одной из рекомендаций правительство Украины обязалось ввести уголовную ответственность за домашнее насилие и ускорить ратификацию Стамбульской конвенции.

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Теги: Рада, Верховная Рада, законопроект, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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