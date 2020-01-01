На Киевщине задержали распространителей детского порно
По месту жительства злоумышленников были проведены обыски, в ходе которых обнаружили хранители информации порнографического характера.
Жителей Киева и Вишневого задержали за распространению детской порнографии в Сети. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.
По местам их проживания прошли обыски, в ходе которых изъяли мобильные телефоны, флэшки и компьютерную технику, на которой содержалась информация порнографического характера.
После экспертизы изъятого будет принято решение об объявлении задержанным подозрения.
Открыто уголовное производство по статье о ввозе, изготовлении, сбыте и распространении порнографических предметов УК Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Cмотрите фотогалерею: На Киевщине задержали распространителей детского порно
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