На Киевщине задержали распространителей детского порно

По месту жительства злоумышленников были проведены обыски, в ходе которых обнаружили хранители информации порнографического характера.

Жителей Киева и Вишневого задержали за распространению детской порнографии в Сети. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

По местам их проживания прошли обыски, в ходе которых изъяли мобильные телефоны, флэшки и компьютерную технику, на которой содержалась информация порнографического характера.

После экспертизы изъятого будет принято решение об объявлении задержанным подозрения.

Открыто уголовное производство по статье о ввозе, изготовлении, сбыте и распространении порнографических предметов УК Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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