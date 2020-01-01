Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Киевщине задержали распространителей детского порно

Комментариев: 0
По месту жительства злоумышленников были проведены обыски, в ходе которых обнаружили хранители информации порнографического характера.
Злоумышленникам грозит уголовная ответственность
Злоумышленникам грозит уголовная ответственность
 
Жителей Киева и Вишневого задержали за распространению детской порнографии в Сети. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.
 
По местам их проживания прошли обыски, в ходе которых изъяли мобильные телефоны, флэшки и компьютерную технику, на которой содержалась информация порнографического характера.
 
После экспертизы изъятого будет принято решение об объявлении задержанным подозрения.
 
Открыто уголовное производство по статье о ввозе, изготовлении, сбыте и распространении порнографических предметов УК Украины.
 
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
 
 
Еще Корреспондент писал, что в Херсоне задержали мужчину, который распространял десткую порнографию.
 
Ранее была раскрыта международная сеть по торговле детским порно. В ней были задействованы граждане США и РФ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киевская область, порносайты, полиция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь