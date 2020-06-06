Зеленский об Авакове: Нет лучшего министра
Президент Владимир Зеленский понимает, чем вызваны протестные акции против министра МВД Арсена Авакова, но он не видит лучший кандидатуры для этого ведомства. Об этом глава государства сказал в субботу, 6 июня, во время общения с журналистами в резиденции Залесье, сообщает Украинская правда.
"До сих пор нет лучшего министра. Так и есть. Я считаю, что он действительно мощный министр. Я понимаю, из-за чего забастовка (против Авакова – ред.). Я откровенно отвечал на этот вопрос, что если человек взялся за какое-то реально сенсационное громкое дело, он должен его доказать и наполовину его не бросать", – сказал Зеленский.
Президент отметил, что он боялся, что из-за увольнения генпрокурора Руслана Рябошапки возникнут проблемы с делом Екатерины Гандзюк, но сейчас оно продолжается.
"Я думаю, что оно (дело Гандзюк – ред.) будет доведено до конца, и заказчики будут посажены за решетку. Такая же ситуация с Арсеном Борисовичем. Я считаю, что он должен закончить дело Шеремета… Для общества он стейкхолдер (заинтересованное лицо – ред.) этой ситуации, он должен ее довести до конца", – резюмировал глава государства.
"Досі немає кращого" - Зеленський у "Заліссі" на зустрічі з журналістами про Авакова, справу Гандзюк та убивство Павла Шеремета pic.twitter.com/gmsovjo0wj— Українська правда (@ukrpravda_news) June 6, 2020
Напомним, 5 июня в Киеве и других городах прошли акции протеста против главы МВД Арсена Авакова. Люди вышли на улицы после ряда резонансных преступлений и скандалов, в которых оказались замешаны полицейские.
В тот же день Аваков отчитывался в Верховной Раде. В ходе выступления глава МВД отказался извиняться за действия своих подчиненных.
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