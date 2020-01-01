Малюська оценил работу Кабмина во время пандемии

Правительство выбрало рисковую тактику на грани законности, но которая смогла сохранить максимум жизней и здоровье большинства украинцев, считает глава Минюста.

Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что решения правительства во время карантина были сбалансированы, а подходы в управлении применялись такие же, как в большинстве стран Западной Европы. Об этом чиновник заявил в субботу, 6 июня, в интервью Радио Свобода.

Так Малюська прокомментировал обращение Верховного Суда Украины в Конституционный Суд относительно конституционности карантинных мероприятий введеных в Украине властями.

"Есть много дискуссий по поводу того, была ли полностью соблюдена легальная процедура введения карантина, или нет. Короткий ответ: в конце концов оценку даст суд. Мы считаем, что каких-либо серьезных нарушений не было во время принятия любых постановлений Кабмина, которые касались карантина", - сказал Малюська.

В то же время, министр считает, что правительство в этот период выбрало рисковую тактику на грани законности.

"Можно точно сказать, что мы прошли по самому краю полномочий. Дальше уже точно была бы незаконность. Рисковая тактика. Никакого запаса мы себе не оставляли, "не дули на холодное", - отметил он.

Малюська считает, что решение Кабмина были сбалансированы, а целью правительства была "защита людей, их жизней и здоровья". По его словам, сбалансированность таких мер может оценить Европейский суд по правам человека.

"Там действительно оценивается, насколько сбалансированным был подход регулятора, что права ограничили, но было ли это сопоставимо тем опасностям, ради избежания или уменьшения которых были такие ограничения прав человека. По нашему мнению, сбалансированность у нас соблюдена, потому что мы в принципе применяли те же подходы, которые были применены в большинстве стран Западной Европы. Поэтому мы чувствуем себя достаточно уверенно", - сказал он.

"Даже, если, допустим, было какое-то нарушение процедуры, нарушение Конституции, цель была защитить людей. И это по большому счету удалось, если мы посмотрим на цифры заболеваемости и смертности в Украине и в странах, которые среагировали несколько позже", - добавил Малюська.

В то же время министр не видит "особенно сложных последствий", с юридической точки зрения или с точки зрения возмещения вреда в результате оценки действий Кабмина во время карантина.

"У нас есть прекрасная юридическая позиция - защищать от любых исков государство и государственный бюджет. Я не думаю, что будут какие-то существенные выплаты государства в связи с карантином. А даже если они и будут, незначительные, то все равно это оправдано", - сказал он.

Ранее премьер-минстр Денис Шмыгаль заявил, что при дальнейшем ухудшении эпидемиологической ситуации график смягчения карантина в Украине может быть изменен.

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